足球轉會│傳艾簡達拿已為投利物浦做好準備　一切只待拜仁放人

利物浦今季奪得英超冠軍，季後有拉爾拉拿及洛夫雲離隊。「紅軍」於引援上並非沒有動仍，簽得左閘迪施米卡斯，但似乎增兵大計仍未完結，外國傳媒周日（16日）瘋傳拜仁慕尼黑中場堤亞高艾簡達拿，已同意4年合約，並已於英格蘭找到新居，只待利物浦與拜仁完成交易。

摩納哥電台RMC Sport的足球記者Mohamed Bouhafsi，於Twitter爆出艾簡達拿跟利物浦無限接近的消息。

他又指艾簡達拿已跟利物浦傾好個人條件，合約為期4年。29歲的艾簡達拿已跟部分拜仁隊友表明離隊在即，將會轉投利物浦，並於英格蘭找到新居，為轉投利物浦準備就緒。

有傳艾簡達拿即將轉投利物浦。（網上圖片）

不過，Bouhafsi亦指出利物浦及殺入歐聯4強的拜仁慕尼黑，仍未達成最後協議，亦沒有提到轉會費價碼。德國《圖片報》曾透露，拜仁準備好放人，只需交出3000萬歐元（約2700萬英鎊），就可以得到這名西班牙中場球星。

艾簡達拿對巴塞No Look交波發動攻勢

Thiago actually did a no look pre assist

pic.twitter.com/uLNBKib3GS — Tony (@tonyymwangi) August 14, 2020

拜仁教頭芬克表示艾簡達拿要尋找新挑戰，應轉戰英超。（Getty Images）

艾簡達拿離開拜仁傳聞已傳出多時，《圖片報》最近訪問拜仁教頭菲力克時，後者更直言：「現在艾簡達拿想要一個新的挑戰，我認為他應該去英超闖一闖。」這一句使得「艾簡達拿投利物浦」更甚囂塵上。

艾簡達拿於拜仁大炒巴塞隆拿8：2的歐聯8強大戰正選上陣，於中場助攻助守十分落力，基拿比的入球更是由他一腳No Look傳波作起動，盡顯其創造力及傳球能力。【今夏已落實轉會】