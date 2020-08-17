【歐霸】曼聯防線失誤斷送晉級機會　連迪路夫費南迪斯即場口角

曼聯在歐霸盃4強1：2不敵西維爾出局，後防再度浮現不穩問題，防線走漏盧克迪莊，導致對手近門得手奠定勝局。波基斯費南迪斯與連迪路夫在失球後鬧得臉紅耳熱，該名葡萄牙中場賽後稱失球是全隊的責任。

歐霸盃準決賽，曼聯硬撼「歐霸專家」西維爾，波基斯費南迪斯以12碼先開紀錄，但未能攻入保險球，西維爾的蘇素上半場中段追成平手，及後盧克迪莊在下半場中後段門前輕鬆近射破網，結果曼聯領先下被逆轉，以1：2不敵出局，今季3項盃賽全數在4強行人止步。

曼聯再度4強飲恨 西維爾反勝率先闖決賽

曼聯不敵西維爾，再度在盃賽4強出局。（路透社）

西維爾今場第2個入球，由隊長捷西斯拿華斯右路傳中，當時禁區內僅得盧克迪莊一名西維爾球員，而曼聯的馬古尼﹑連迪路夫及雲比沙卡同在禁區內，但人數佔優的紅魔鬼，偏偏未能看管迪莊。迪莊當時正站在連迪路夫及雲比沙卡的中間，連迪路夫未有落腳嘗試解圍，雲比沙卡亦沒有緊隨迪莊，結果皮球落在迪莊面前並近射建功。

連迪路夫回頭看見迪莊時已經為時已晚。（Getty Images）

曼聯第2個失球逐格睇：

正當西維爾一眾職球員慶祝之際，曼聯的波基斯費南迪斯與連迪路夫則發生口角，二人因失球鬧得臉紅耳赤。「般奴」賽後解釋是緊張球賽的表現，強調他與連迪路夫沒有心病，「當球隊失球時，全隊上下也會感到憤怒，而全隊球員同樣需要負責任，我和連迪路夫沒有任何心病。」曼聯主帥蘇斯克查未有評論該失球誰該負上責任，只稱這個失球令人失望。

費南迪斯與連迪路夫即場就失球鬧得臉紅耳赤。（影片截圖）

現任評述員的曼聯名宿史高斯，認為連迪路夫需要負上大部分責任，亦再度展示曼聯後防的不穩問題，「在這個失球出現很多錯誤，我認為連迪路夫需要負上75%的責任，中堅為何不留意對手前鋒的位置，而馬古尼身在何方？連迪路夫不是馬古尼的最佳拍檔，曼聯後防線需要一名領袖帶領防線。」

般奴連迪路夫口角片段：

Muted the crowd noise to clearly hear the argument between Lindelof and Bruno Fernandes. Use earpiece for this one.#MUNSEV#SEVMUN pic.twitter.com/0iDY96scst — Laxx the Meanyman (@manlikelaxx) August 16, 2020

曼聯對上一次捧盃已經是2016/17球季，當時紅魔鬼贏得歐霸盃及聯賽盃錦標，如今已連續3個球季無緣奪冠。蘇斯克查坦言球隊來季若要更進一步，有必要引入更多有質素的球員，才可衝擊錦標，「球隊經歷一個特別的球季後，不難看到各個球員的疲態，我們需要在轉會市場收購具質素的球員，來季才有望衝擊各大錦標，球隊在這方面正在努力。」

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：