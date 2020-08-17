【01球評】曼聯打1小時好波後黯然出局　蘇斯克查為何又是這樣錯

外借曼聯的恩哈路在歐霸盃準決賽，觸球3次、回傳1次，沒有射門。 曼聯領隊蘇斯克查謎一般的調動之後，本季三路盃賽全部準決賽出局，質疑隨之而來。派出最強陣容，形勢高開低走，遲至完場前3分鐘才「撳掣」換人。蘇斯克查帶領曼聯首個完整球季，仍未「交足學費」。

從曼聯正選陣容看，最強之人已在陣中。安東尼馬迪爾、拉舒福特、格連活特連同季中加盟的波基斯費南迪斯供應本季絕大部分入球，後方有普巴，龍門都要以迪基亞代替「盃賽專用」的羅美路。而開賽早段，正是拉舒福特被侵犯，費南迪斯射入十二碼領先。「紅魔」由上半場攻到下半場，就被蘇素扳平後，形勢仍然佔優。下半場開賽後展開狂攻，攻不穿西維爾血肉長城，射不破耶辛尼保奴十指關。

費南迪斯（左）與拉舒福特（右）合力為曼聯先開紀錄。（Getty Images）

截至下半場60分鐘，曼聯射門達17次，多對手12次。未能再次領先，前線三人明顯速度下降，上半場的走位配合不復見，變成各有各踢。格連活特走回後場協防及要波，馬迪爾與拉舒福特則上腳「死去」，射門被守衛擋走居多。戰情陷僵局，終於到78分鐘後防集體失魂，被下半場入替的盧克迪莊射入反超前一球。

【曼聯不敵西維爾出局圖輯】

餘下10分鐘，球員推前或是換入後備，追落後同樣事不宜遲。蘇斯克查的決定是不變，等到87分鐘才如夢初醒，「省起可以換人」便一口氣調入桑馬達、丹尼爾占士與科素文沙。西維爾同一時間，換到第4人。92分鐘調入恩哈路，更令人費解。為BBC電台評述的利物浦前守將禾諾克（Stephen Warnock）的話，帶出不少球迷心聲：「我唔明點解唔70分鐘換佢出場。如果我係佢，真係嬲咗，坐喺後備席唔出嚟算！」

連同補時，馬達（右二）與丹尼爾占士（左二）只有10分鐘為曼聯平反敗局。至於恩哈路，上陣時間太短，沒有相片提供。（路透社）

上文提到，曼聯前線早有疲態，攻勢明顯放緩。馬達有利調控節奏，占士可高速突破，恩哈路擅長禁區搶點，尚有季尾突然「蘇醒」的連格未用。既然不乏球員去變，便應及早換人嘗試。蘇斯克查看不出前線運作效率急跌，被反超前後直至完場，足足15分鐘無一腳射門。攻勢疲弱如此，難以不察覺，卻要失球後10分鐘才「記得」換人，缺點一欄填「無反應／換人慢／調動差」，排名不分先後，總之缺一不可。

蘇斯克查上圈驚險淘汰哥本哈根，今戰面對「西維爾盃」盟主，調動差惹人詬病。（路透社）

身為少帥新時代的一員，蘇斯克查在挪威球會莫迪兩度領軍，奪過兩屆聯賽冠軍。前季中回巢曼聯，偶有驚喜，但調兵遣將仍要「交學費」。被質疑換人慢已非首次，本季英超兩次對狼隊，既有去年8月首循環作客在81分鐘才首次調動，又有本年2月次循環主場88分鐘換人變陣。該兩仗尚且打和完場，今仗則出局收場。

蘇斯克查帶著名宿光環而來，帶領球隊奪得季軍，再入歐聯。但今仗臨場調動，欠板斧亦欠果斷。（美聯社）

唯一慶幸之處，又或者「慢三拍」調兵的原因：歐霸出局了，下年歐聯見。

【蘇斯克查任內的球員買賣則不乏神操作】（點圖放大）