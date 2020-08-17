【西甲】巴塞歐聯恥辱大敗終心淡　美斯有意用離隊向高層逼宮

美斯離隊傳言，近年已出現過無數次，任誰都知他與母會巴塞隆拿不可分割，一看便知只是煲水新聞而一笑置之──直到巴塞今屆歐聯八強2：8大敗予拜仁慕尼黑恥辱出局。阿根廷球王的名字再次出現在體育版面，又是他即將離隊的傳聞，不同的是，今次爆料的巴西傳媒，2017年曾率先踢爆尼馬離開巴塞轉投巴黎聖日耳門（PSG）。 離別一刻，真的來到了嗎？

巴西電視台Esporte Interativo宣稱，巴塞大敗予拜仁一仗後，美斯要求即時離隊，指出他對球會缺乏規劃十分沮喪，並對巴塞未來體育發展大計失去信心云云。

報道又指出，美斯在對拜仁一仗之前，已顯得相當孤獨。一個月前，當巴塞宿敵皇馬成功從後趕上奪得2019/20球季西甲冠軍，美斯曾批評隊友表現將錦標拱手讓人，警告他們在歐聯要「醒醒定定」交出更好表現。

這類傳聞不時在南美、西班牙傳媒出現，「美斯想走」不知已經出現過多少次。唯一不同的是，今次消息來源Esporte Interativo，正是2017年率先爆出尼馬自巴塞轉投PSG驚世轉會傳聞的媒體，不得不令人猜疑：難道美斯今次真是會走？

巴塞2：8大敗予拜仁，美斯非常失落。（Getty Images）

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美斯去留關鍵：能否趕走巴塞會長？

事實上，美斯本人曾憶述數年前一度想離開巴塞，當時原因不在球會，而是被西班牙政府的逃稅官司纏身不勝其煩，希望索性遠走高飛。好笑的是，因為其他球會知道他一定不會離開巴塞，所以當時無人向他招走，最終才走不成。

今次不同的是，美斯對巴塞管理層尤其是會長巴杜美奧（Josep Maria Bartomeu）不滿已久，甚至曾不惜公開力數球會不是，大敗予拜仁後，教練施迪恩定必無得留低，傳言指美斯已逼宮要求連帶踢走巴杜美奧，可是這個頑強的會長至今一直拒絕問責下台。

巴塞亂局無法收拾？

巴杜美奧一手造成巴塞今天亂局：首先是球會財政狀況混亂，球員人工水平過高、過億歐元三大收購古天奴、奧士文尼迪比利、基沙文全部失敗，到今年新冠肺炎疫情殺到，便宣布球員同意大幅減薪，3日後卻被踢爆球員根本是被逼的。

其次是辭退前主帥華維迪時手法拙劣，最令人印象深刻的是，華維迪離開魯營一刻時面帶笑容，似乎期待離隊已久。炒人後巴塞又遲遲不公布繼任人選，被名宿沙維狠狠拒絕，無人可揀之下找來無甚名氣的施迪恩。

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此外，今年二月又球會被發現聘用多達13間公關公司在社交平台買入假帳戶，發放包括美斯在內巴塞現役球員、昔日名宿以至以會長的負面新聞，並發帖讚揚現任會長巴杜美奧及他的球會管理手法，事件被揭發後巴塞立即斬纜，巴杜美奧宣稱對事件毫不知情，也難以令人信服。

今年4月，巴塞隆拿董事局一次過有6個成員請辭，集體「用腳投票」擺明就是對巴杜美奧不滿，相信他一日不走，球會亂局也離言結束。

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美斯最有可能的下一站是……

過去12個月，美斯一直跟巴杜美奧就球會是否往正確方向發展而戰，假如今次逼宮失敗，已屆33歲的阿根廷球王，說不定真的會走。

擁有美斯一直是國際米蘭的「美夢」，然而有足夠財力和吸引力令他離開魯營的，全球大概只有一隊──曼城。有消息指曼城願意付出「一切可能代價」讓他轉戰英倫，跟主帥哥迪奧拿重聚。

巴塞今季失落西甲和歐聯，大換血無可避免，美斯是巴塞陣中僅有5個非賣品之一，然而西班牙《世界體育報》宣稱，若美斯主動提出離隊，巴塞或會被逼放人。美斯跟巴塞的合約2021年夏天屆滿，雙方一直未就續約表態，惟默契上美斯希望整個球員生涯只效力巴塞一隊，可是他跟會方的角力或令他前途添上變數。