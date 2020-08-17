【足球】曼城前隊長高柏尼掛靴　專注教波再任安德列治主帥

前曼城隊長高柏尼今日宣布掛靴，專心執教鞭，出任安德列治主帥。

比甲球隊安德列治官網今日宣布這個消息，與高柏尼簽約4年。34歲的高柏尼解釋退役的決定，他說：「我想全情投入教練的角色，我需要用百分百的時間，專注做好這件事。這就是我結束球員生涯的原因。我的野心及對勝利的渴望始終如一，我想繼續效力球隊只少4季，證明安德列治都能夠踢出現代風格的足球。」

高柏尼在2019年夏天離開曼城，回歸安德列治，擔任球員兼主帥，但球隊開季表現差劣，創98/99球季以來的最差開季成績，在8月底辭去教練職位，專心做球員。一年過去，他決定結束球員生涯，專心出任安德列治教練，下周日將領軍對梅斯干。

高柏尼08/09球季加盟曼城，那支曼城有什麼主將？

+ 7 + 6 + 5

這名前比利時國腳在安德列治出道，在2006年外流，轉投德甲的漢堡，到2008年登陸英超，加盟那時初為豪門的曼城，一路見證「藍月亮」的崛起，做了曼城隊長8年，領球隊4奪英超冠軍。高柏尼初出道可任防中，但在曼城期間逐漸成為球隊的正選中堅，可惜傷患較多。他還贏得兩次英足盃及4次英聯盃冠軍。