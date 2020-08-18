【體育熱話】活士虎父無犬子　11歲子霸氣贏少年賽　爸爸化身球僮

活士這姓氏，再次稱霸高爾夫球比賽，說的不是老虎（Tiger Woods），而是他的11歲兒子查理活士（Charlie Axel Woods）。 查理在一項少年賽事中輕鬆制霸，難得的是，曾經在高球界呼風喚雨的活士，俯首甘為孺子牛，默默在兒子身邊當球僮，當父親的大讚兒子天份，另一個活士在綠嶺叱咤風雲的一刻，指日可待。

老虎活士最風光的年代也許早已過去，沒有成績壓力，近年不時在比賽中帶上一個小不隆咚的球僮，有時還會多上一個多大一點的，大的是女兒Sam，小的正是幼子查理。一對子女穿上過大的球僮服裝，有點吃力地在球場上行走，在華麗高貴的高球場之內，難得既可愛又溫馨一幕。

只不過是數年時間，那個小不隆咚即使仍然身材矮小，早前在佛羅里達州出戰一項少年賽事，卻贏得十分輕鬆──標準杆33杆的9洞賽事，以低3杆完成，足足跟亞軍有5杆差距之多，這個冠軍贏得充滿霸氣，甚有乃父之風。

老虎活士甘為兒子查理（中）當球僮。（Twitter）

跟父親如出一轍的強項

賽事在佛州Hammock Creek高球場上演，9洞之中，其中兩洞距離為400碼，另有4洞為300碼以上，查理分別在307碼的第三洞，305碼的第七洞和400碼的第九洞，打出低標準杆一杆的「小鳥」（birdie），似乎承繼了父親的長打能力，其餘6洞均做出標準杆（par），以一個11歲少年而言，表現穩定得可怕。

曾贏得15項大滿貫錦標的活士接受高球頻道GolfTV訪問時說，兒子查理近期開始對高爾夫球認真起來，「他開始明白如何作賽，向我提出一些正確的問題」。

【活士與兒子溫馨瞬間】（按圖進入）

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活士：看到他我只好放下

昔日查理跟在身邊當球僮，如今角色轉換在兒子身旁提杆袋，讓活士想起昔日跟父親的溫馨時光，「跟他一起到高爾夫球場真是很開心，令我回想起成長時跟爸爸並肩出戰的回憶。」

他還以專業角度說，「我時常在分析他的揮杆動作，希望自己的頭部和身體能像他一樣轉動，可是那些日子早已遠我而去，看到他我唯有學習放下。」