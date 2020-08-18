【英超】阿仙奴球迷與奧斯爾的瘋狂約定　「她值得每一秒的等待」

一名阿仙奴球迷3月時於Twitter挑戰奧斯爾，只要該名德國中場回覆，就會為新生嬰兒改名Ozil。5個月後，這名「廠迷」兌現承諾，上載「找數」照片。

美國「廠迷」Jack Robinson於3月時在Twitter表示，新家庭成員預計於7月出世，妻子應承他，只要奧斯爾在網上回應他，就可以命名為Ozil，希望奧斯爾「不要讓人失望」。

想不到奧斯爾很快就覆機：「老友，我們約定好了，我沒有讓你失望，今次輪到你了，7月時我要見到小孩的出世紙。」

不少阿仙奴球迷仍十分支持奧斯爾。（Getty Images）

時隔5個月，Jack終於「找數」，於Twitter回覆奧斯爾，並附上了女兒Mara Ozil Robinson的出生證明圖片，可見Jack為Mara披上了奧斯爾的阿仙奴10號波，奧斯爾一字更跟到足德文寫上「Özil 」。

奧斯爾復賽後未有為阿仙奴上陣，盛傳會被球會賣走，但他堅持留隊。（Getty Images）

@MesutOzil1088 Deal completed ✔️, worth every second. Mara Özil Robinson, nickname and #MÖ. Mom and baby girl doing great. Thanks again for an amazing lasting memory pic.twitter.com/lJV2jyhZYw — Jack Robinson (@kingArsenejr) August 17, 2020

Jack感謝奧斯爾：「約定完成了，她值得每一秒的等待，母女一切安好。多謝這個美好的永恆回憶！」31歲的奧斯爾恭喜Jack之餘，表示這名阿仙奴做了「找數真漢子」感到難以置信。

Jack上載Mara Özil Robinson的的相片，證明自己已「找數」。 （網上圖片）

雖然奧斯爾在復賽後未有上陣，而且又屢傳阿仙奴已想放棄這名中場好波之人，但仍有不少阿仙奴球迷十分喜歡奧斯爾。

奧斯爾上次為阿仙奴上陣已要數到3月停擺前夕，雖然盛傳會被阿仙奴賣走或賣斷合約，但這名前德國國腳已表明會留在「兵工廠」，完成最後一年合約。

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