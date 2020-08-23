【行山遊記】登鹿頸山俯瞰蔚藍沙頭角海　走進日軍機槍堡戰壕遺跡

兩星期前登沙頭角海背嶺，望向對面的鹿頸山，留意到曾在4月發生山火，西南面山頭光禿了一片，萌起尋找軍事遺跡的念頭。 文：旅行家網站創辦人李以強

以往曾數次登鹿頸山，尋找日軍於1941至1945年佔領期間興建的機槍堡，據高添強先生《野外戰地遺跡》一書記載，山上有一個指揮部及12座機槍堡，奈何往往發現雜草叢生，把戰壕和機槍堡遮擋了，能找到5座已很幸運了。

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▼跟住李以強的照片登鹿頸山▼

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從鹿頸陳鳳記士多旁的梯級上行，繞過防落石的鐵絲圍網，途中與獨螯蟹狹路相逢，發現牠右邊只剩下2隻腳，幸好大家都冷靜，對視一陣便分道揚鏢。走完水泥石級，居高臨下，藍天白雲，蔚藍的沙頭角海和明鏡般的鹿頸漁塘，風光秀麗，小小山頭竟有如此美景，令人驚喜。

再往上行是陡斜的間草小徑，需小心慢行。在小徑左面的草叢，隱約露出第一座機槍堡，基於防空掩護作用，部份機槍堡上面會蓋上泥土長草。為了避免機槍堡被野草完全遮擋，從背包拿出園藝剪，清除野草，終可看清槍眼了。

機槍堡靠戰壕串連，約2米深的戰壕縱橫交錯，遍布整個山頂，大多被野草遮蓋，遊走時切記小心，我便曾經跌落戰壕，幸沒有受傷。到了山頂的測量柱，眺望遠方，四周環境一目了然。從地理上作軍事審度，鹿頸山與烏石角、山咀後山的軍事陣地連成一線，能全面監控及阻擋來自沙頭角東面水陸路的軍事襲擊。

▼鹿頸山上風光及軍事遺跡▼

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測量柱右方受到山火的蹂躪，露出焦土及枯枝，分布在附近的機槍堡也因此展現人前。每座機槍堡雖然設計相若，但會隨着地形方向而變動，分別有2槍眼、3槍眼及子母相連機槍堡的設計，水泥結構保存得很好及穩固。由於乏人打理，有些機槍堡的入口被雨水沖入的淤泥堵塞或者被野生的樹木阻擋，難以進入。

日軍機槍堡的槍眼別具特色，內細外大，從外看，仿似機械人的一雙眼，很有趣。想深一層，殺人如麻的機槍正是從眼球伸出，不期然浮現殘酷的戰爭情景。

指揮部就在測量柱旁不遠，內有長方形辦公室，設有2個槍眼，頂部有2個通氣窗，堡內相當潔淨，相信曾有義工清理。此指揮部基座陷入地下，比其他機槍堡更隱蔽。指揮部旁有一口水井，水滿及邊，心中疑惑，在此山頂位置，水從何處來。

▼從鹿頸山落南涌▼

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山頭遊走尋覓，避不開焦枝，弄得褲腳沾滿炭灰。山火後的先鋒植物如芒萁、茅草及蕨類等已叢生處處，為焦土點綴翠綠。俯瞰南涌，魚塘和田園填充了此片廣闊的內灣，小村落分布四角，其中一處炊煙裊裊，正是鄉村本色。

遠處傳來響雷聲，烏雲籠罩，並灑下稀疏的雨點，趕快下山，小路左右發現2座小型機槍堡，如不是山火燒去野草，很難被發現，到此共找到10座機槍堡，非常滿足。再下見一石碑刻有「張宅」，相信是南涌張屋村地界。

穿過殯葬區，到一分岔路口，決定往南涌方向走，因部份山路陡斜崎嶇，需小心。到了林屋村，躲在屋簷下避雨，四周一片靜謐，享受此刻的心境平靜。雨停後漫步鄉間小路，山林倒影在平靜的小溪或塘面，風光旖旎，樂在其中。到了南涌天后廟，沿海邊車路行到沙頭角公路，乘車很快便回到家了。

【本文獲作者授權轉載，作者為旅行家創辦人】

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