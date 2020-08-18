【體育熱話】女子運動員收入榜十居其九網球手　唯一例外只有她

財經雜誌《福布斯》公布全球年度最高收入女子運動員排行榜，日本網球手大坂直美力壓偶像莎蓮娜威廉絲高佔榜首。 前十位當中幾乎全是網球手，唯獨一人能夠打破悶局，她就是外型標緻的「美國隊長」摩根（Alex Morgan）。

國際體壇在收入方面，男女運動員差距極大，即使是WNBA頂級籃球員，仍及不上NBA邊緣球員的最低工資。

網球運動拜近年一眾男女子選手和名宿努力爭取同工同酬所賜，各項大賽以至大滿貫賽事男女子選手獎金逐步看齊，相信這也是網球手幾乎壟斷女子運動員收入榜的主因。

【2020女子運動員收入排行榜】（按圖進入）］

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除榜首的大坂直美和第二位的「細威」因巨額廣告收入拋離眾人之外，上榜另外7位網球手多數均是賽事獎金為主要收入。

前十位唯一非網球手摩根，人工和花紅加起來僅佔40萬美元，不足總收入十分之一，高達420萬美元的廣告收入，代言品牌如雪花般飄至，一定程度上基於她的出眾外表。

司職前鋒的摩根，先後在2015和2019兩屆女子世界盃為美國國家隊贏得冠軍，其中2019年一屆她跟韋冰露（Megan Rapinoe）和萊特（Carli Lloyd）共同肩負隊長一職。在綠茵場之中巾幗不讓鬚眉，然而淡掃蛾眉的她漂亮動人，總是輕易成為眾人目光焦點，難怪頒獎禮時法國總統馬克龍握着她手之時目不轉睛。

【最美足球員摩根】