西甲│巴塞隆拿炒體育總監艾比度　曾因怪責球員不盡力惹美斯不滿

巴塞隆拿日前歐聯8強2：8慘敗在拜仁慕尼黑腳下，12年來首次四大皆空，解僱主帥斯迪恩並宣布提早會長大選。巴塞隆拿「大地震」仍未完，周三（19日）又宣布解僱深化內部矛盾的體育總監艾比度（Eric Abidal）。

球員年代曾效力巴塞隆拿的法國後衛艾比度，2018年6月重返巴塞擔任體育總監一職，但未能助球隊重返「地上最強」的輝煌年代，巴塞今季歐聯8強恥辱性吞下2：8大敗之後，成為了改革另一「刀下亡魂」。

繼斯迪恩後，艾比度（右）亦遭解僱。（Getty Images）

巴塞陣容老化，多名主力年過30：

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艾比度於球會內的職責並不明確，但外國傳媒都指他在巴塞最後的工作，就是通知斯迪恩，球會決定解僱該名前貝迪斯主帥的消息。

巴塞於歐聯大敗之後，已矢言需要改革，除了換帥之外，更有傳將會大清洗，只得美斯等數名球員的名字未有列在清洗名單之中。

巴塞隆拿吞下一敗恥辱性的大敗出局。（Getty Images）

巴塞隆拿8強出局，斯迪恩「落鑊」。（路透社）

成事不足敗事有餘？ 艾比度曾引爆內部紛爭

《福比斯》指在前任主帥華維迪被炒後，前法國國腳艾比度曾嘗試邀請沙維、朗奴高文、普捷天奴出任巴塞主帥，但3人都拒絕，終由第4人選斯迪恩上任。

艾比度今年2月更曾因言論，使得球會與管理層關係出現裂痕。

當時艾比度接受西班牙傳媒《每日體育報》訪問，談及華維迪被炒時說：「這不是容易的決定，但在國家打比之後，我們就開展他離任的準備。我沒有關注結果，我只是看比賽是怎樣踢，戰術如何。」

艾比度續說：「許多球員不滿，工作不努力，還有內部溝通問題。雖然球員及教練關係仍然很好，但作為一名前球員，我能夠感覺到一些東西。我跟球會講了我的想法，而且要下決定。」

巴塞隆拿被摧毀，美斯面目無光，一臉失落。（Getty Images）

美斯聞言後於自己的instagram還擊：「球員知道球場上發生了什麼事，我們是第一個承認自己做得不好的人，而負責體育管理的也需要承擔自己的責任，他們要對自己的決定負責。最後，我認為當你提到球員的時候，你應該說出名字，否則你就是玷污我們所有人，並助長了那些不實的傳言。」

美斯炮轟艾比度，令到害怕失去這名阿根廷球星的巴塞管理層，隨即開危機會議相討對策，最終算是平息了紛爭。雖然美斯叫停續約談判，但艾比度保住了工作，惜6個月後仍是難逃被炒命運。

或許巴塞藉除去管理層及主帥，博得有傳求去的美斯回心轉意。

巴塞2：8慘敗拜仁慕尼黑結束今季：