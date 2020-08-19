【西甲】巴塞會長宣布朗奴高文掌帥印　點名8大非賣品為重建核心

巴塞在歐聯8強大敗後，高層「大地震」，教練斯迪恩及體育總監艾比度先後下台，會長巴圖美奧（Josep Maria Bartomeu）昨晚接受訪問，表明無意請辭，還確認朗奴高文如無意外的話將接任帥位。巴圖美奧點名8名球員為重建骨幹，其中33歲的美斯更是朗奴高文計劃中的核心。

雖然巴塞官網未有公布，但巴圖美奧昨晚證實，朗奴高文將成為巴塞教練。他說：「朗奴高文是我們其中一個候選人，如果一切順利的話，他會是我們下季的教練。」朗奴高文是荷蘭國家隊教練，之前多間歐洲媒體都披露，他會接過斯迪恩成為巴塞主帥。

巴塞會長巴圖美奧在訪問中透露，朗奴高文將會成為下季主帥。（網上圖片）

相信更多人關心的是美斯的去留，有報道稱他希望今季離隊，甚至有傳他要用離隊迫巴圖美奧請辭。巴圖美奧在訪問中表明，美斯不會離隊，他說：「我跟朗奴高文談過，在我們的計劃入面，美斯是核心。他的合約到2021年屆滿，我一直都跟美斯商量，我跟他父親討論得更多。他是世界上最好的球員，毫無疑問地，朗奴高文的新計劃入面會有美斯。」

今年初，巴圖美奧與艾比度一起宣布斯迪恩為主帥，如今後兩者都已經被炒。（Getty Images）

巴圖美奧續說：「美斯希望在巴塞結束球員生涯，他自己講過很多次。」

有報道稱，巴塞今夏將清走多名老將，騰空薪酬空間，羅致新兵。巴圖美奧也承認這一點：「更新換代是需要的。我之前決定給予這代球員多一年機會，或者去年本應是開始重建的時候。重建是需要錢的，但在新冠肺炎下，收入減少，所以我們要減少人工支出，才能羅致新的球員。」

巴圖美奧點名8位非賣品球員：

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巴圖美奧說：「美斯是非賣品，他知道，我們所有人都知。不過，我們還有很多非賣品，例如達史特根、基文迪朗格勒、尼爾遜施美度、法蘭基迪莊、基沙文、奧士文尼迪比利……他們都是我們建立未來的球員。」

巴圖美奧指朗奴高文如無意外會成為巴塞新帥。（Getty Images）

他還特別提到青訓小將安素法迪，他續說：「我們已經向安素法迪開出新合約。我們不想賣走他，他擁有光明的未來，我可以在這裏告訴你，他也是我們的非賣品。」

古天奴今季被外借到拜仁，在歐聯射入巴塞兩球，贈巴塞一場大敗。（Getty Images）

對於菲臘比古天奴的去留，巴圖美奧就將決定權交予新帥朗奴高文，他說：「主教練會作出決定，如果教練想他留下，那麼他下季會繼續為我們效力。」

巴圖美奧認為辭職是不負責任的行為，他無意請辭。（Getty Images）

有球迷認為巴圖美奧要問責下台，但巴圖美奧強調，他無意辭職，他說：「我們沒有人想辭職，我們都希望按計劃準備下季。辭職是個容易的決定，但不負責任。我們現在的只是面對體育上的危機，而非結構上危機。」巴塞明年會舉行會長選擇，巴圖美奧連任的機會不大。

巴塞陣容老化，多名主力年過30：

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巴塞2：8慘敗拜仁慕尼黑結束今季：