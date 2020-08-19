歐聯球評｜尼馬甘當綠葉領PSG創造歷史　離世界足球先生只差一步

尼馬出道以來，相信今年是他離世界足球先生最接近的一次。
這名28歲巴西球星，昨晚帶領巴黎聖日耳門創造球會歷史，在歐聯4強擊敗RB萊比錫，打入歐聯決賽。隊友基利安麥巴比也支持尼馬贏得這項個人最高榮譽，他說：「我肯定如果贏得歐聯冠軍的話，他將會贏得世界足球先生。」
今場歐聯4強迪馬利亞搶盡風頭，尼馬（右）則交出一次助攻。（路透社）
尼馬以巴西天才身分出道，被視為最有機會贏得金球獎的首位90後球員，但一年復一年，金球獎及世界足球先生的獎項仍是80後球員的天下，近年能打破美斯及C朗拿度壟斷的，也是中場老將莫迪歷。
那些曾被寄望贏得金球獎/世足先生的90後球員：
尼馬在2013年登陸歐洲，加盟巴塞隆拿，贏盡錦標，但那支巴塞是美斯領軍的球隊，就算尼馬表現再搶鏡，但個人榮譽還是歸於美斯一人。雖然常言美斯退下來後，就到尼馬接過巴塞的大旗，但他不再等了，決定在2017年離隊，遠走巴黎聖日耳門，成為PSG的頭號球星。
尼馬在2015年獲得金球獎第3，他祝賀得獎的美斯。（Getty Images）
尼馬多次踏上金球獎及世足先生的頒獎禮，但始終未能贏得到個人最高榮譽。（Getty Images）
雖然尼馬加盟後帶領PSG橫掃法國球壇，但法甲級數比不上四大聯賽，而且以PSG的財力，有沒有尼馬也能贏盡法國，加上PSG在歐聯總是「雷聲大、雨點小」，所以尼馬一直無緣金球獎及世足先生。漸漸地，有輿論認為尼馬轉投PSG是個錯誤的決定，不但沒有令他更上一層樓，更令他競爭力下降。
尼馬效力巴塞時，活在美斯的鋒芒之下。就算巴塞成績多麼好，獲金球獎及世足先生的都只是美斯，而不會是尼馬。（Getty Images）
不經不覺，昔日的天才少年也快步入而立之齡。眼看C朗及美斯威風未減，隊中小將基利安麥巴比又強勢崛起，尼馬會否未推得到前浪就被後浪掩蓋？終於在全球動蕩不安的2020年，尼馬領PSG完成國內三冠王，並再向歐聯發起挑戰。8強面對意甲奇兵阿特蘭大，PSG差點重演過去幾年的結局，但尼馬在90分鐘送出助攻，為球隊扳平，最後球隊奇蹟反勝2：1，晉級4強。
尼馬雖然今場沒有入球，但表現仍得到肯定。（路透社）
到昨晚的4強，迪馬利亞的鋒芒蓋過尼馬，交出兩次助攻及一個入球，助PSG以3：0擊敗RB萊比錫，晉級決賽。尼馬表現不差，有兩腳中柱的射門，而迪馬利亞的入球也是來自尼馬的乖巧助攻。在PSG擺出較重防守的3人中場線之下，尼馬今場常常回到中場要波，之後帶波向前，連繫麥巴比及迪馬利亞。
尼馬帶領PSG歷史性打入歐聯決賽。（路透社）
尼馬今場未有入球，但有兩腳中柱射門。（路透社）
尼馬常常予人「死扭獨食」的形象，但其實他樂意為隊友鋪橋搭路。自他在2013年參加歐聯以來，已經在這項賽事交出24次助攻，冠絕同期球員。加上35個入球，尼馬在歐聯累積製造了59個入球。
尼馬賽後在Instagram撰文，談到晉級的感受，他寫：「在2018年，我倒地受傷，到2019年，我又一樣倒地受傷。在2020年，我今次跪地答謝大家的支持。連續兩年在關鍵時間受傷，今次我健健康康，能夠以最佳的狀態，幫助球隊及隊友。我真的非常高興。我們已經創造了歷史，但我們不想就在此停步，我們想得到更多，去贏那隻大耳盃吧！」
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2018- caído no chão LESIONADO 2019- caído no chão LESIONADO 2020- caído no chão AGRADECENDO 🙏🏽 2 anos seguidos sofrendo lesão em momentos cruciais, importantes pra mim e pra nossa equipe. Hoje eu inteiro, sem lesão, podendo ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Estou feliz demais, muito feliz ...muito! Fizemos história hoje mas não queremos parar por aqui, queremos mais ... vamos em busca do caneco, da orelhuda, do TROFÉU! PARIS EM FESTA ❤️💙❤️💙
受疫情影響，今年金球獎取消，雖然5月份有傳國際足協頒發的FIFA世界足球先生也有意取消，但近日開始有風聲指典禮雖有機延遲，但獎項仍會頒發。拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基暫時被視為大熱門。不過，如果PSG能夠歷史性首次歐洲封王的話，相信PSG的球員有望贏得這項個人榮譽，
雖然21歲的麥巴比今季入球比尼馬多，但他認為尼馬才是PSG的領軍人物及頭號球星。麥巴比說：「我肯定如果我們贏得歐聯，他就能夠贏得世界足球先生。他很想贏，而我亦希望他贏到，因為這代表我們贏到歐聯。」
麥巴比（右）認為只要PSG贏得歐聯冠軍，尼馬就能贏得世界足球先生。（Getty Images）
麥巴比表示，尼馬在PSG的作用不只在於入球，他說：「跟尼馬做隊友的感覺真的很舒服，他是世上其中一個最好的球員，他今場再次證明這一點。他沒有入球，但這不是最重要的，換來的是迪馬利亞受惠了。」
這一年，尼馬不再在美斯的護蔭下，以頭號球星的身分，終於帶領PSG歷史性打入歐聯決賽。出道以來，這是尼馬最接近世界足球先生的一次。他能否如願得獎，還看決賽。
尼馬賽後與對手交換球衣，違反歐洲足協的防疫建議，未知會否被罰。（路透社）
不過，英國《太陽報》留意到，尼馬在今場賽後與對手交換球衣，違反歐洲足協因應疫情而訂出的建議，有可能被罰停賽。