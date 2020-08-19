歐聯球評｜尼馬甘當綠葉領PSG創造歷史　離世界足球先生只差一步

尼馬出道以來，相信今年是他離世界足球先生最接近的一次。 這名28歲巴西球星，昨晚帶領巴黎聖日耳門創造球會歷史，在歐聯4強擊敗RB萊比錫，打入歐聯決賽。隊友基利安麥巴比也支持尼馬贏得這項個人最高榮譽，他說：「我肯定如果贏得歐聯冠軍的話，他將會贏得世界足球先生。」

今場歐聯4強迪馬利亞搶盡風頭，尼馬（右）則交出一次助攻。（路透社）

尼馬以巴西天才身分出道，被視為最有機會贏得金球獎的首位90後球員，但一年復一年，金球獎及世界足球先生的獎項仍是80後球員的天下，近年能打破美斯及C朗拿度壟斷的，也是中場老將莫迪歷。

那些曾被寄望贏得金球獎/世足先生的90後球員：

+ 5 + 4 + 3

尼馬在2013年登陸歐洲，加盟巴塞隆拿，贏盡錦標，但那支巴塞是美斯領軍的球隊，就算尼馬表現再搶鏡，但個人榮譽還是歸於美斯一人。雖然常言美斯退下來後，就到尼馬接過巴塞的大旗，但他不再等了，決定在2017年離隊，遠走巴黎聖日耳門，成為PSG的頭號球星。

尼馬在2015年獲得金球獎第3，他祝賀得獎的美斯。（Getty Images）

尼馬多次踏上金球獎及世足先生的頒獎禮，但始終未能贏得到個人最高榮譽。（Getty Images）

雖然尼馬加盟後帶領PSG橫掃法國球壇，但法甲級數比不上四大聯賽，而且以PSG的財力，有沒有尼馬也能贏盡法國，加上PSG在歐聯總是「雷聲大、雨點小」，所以尼馬一直無緣金球獎及世足先生。漸漸地，有輿論認為尼馬轉投PSG是個錯誤的決定，不但沒有令他更上一層樓，更令他競爭力下降。

尼馬效力巴塞時，活在美斯的鋒芒之下。就算巴塞成績多麼好，獲金球獎及世足先生的都只是美斯，而不會是尼馬。（Getty Images）

不經不覺，昔日的天才少年也快步入而立之齡。眼看C朗及美斯威風未減，隊中小將基利安麥巴比又強勢崛起，尼馬會否未推得到前浪就被後浪掩蓋？終於在全球動蕩不安的2020年，尼馬領PSG完成國內三冠王，並再向歐聯發起挑戰。8強面對意甲奇兵阿特蘭大，PSG差點重演過去幾年的結局，但尼馬在90分鐘送出助攻，為球隊扳平，最後球隊奇蹟反勝2：1，晉級4強。

尼馬雖然今場沒有入球，但表現仍得到肯定。（路透社）

到昨晚的4強，迪馬利亞的鋒芒蓋過尼馬，交出兩次助攻及一個入球，助PSG以3：0擊敗RB萊比錫，晉級決賽。尼馬表現不差，有兩腳中柱的射門，而迪馬利亞的入球也是來自尼馬的乖巧助攻。在PSG擺出較重防守的3人中場線之下，尼馬今場常常回到中場要波，之後帶波向前，連繫麥巴比及迪馬利亞。

尼馬帶領PSG歷史性打入歐聯決賽。（路透社）

尼馬今場未有入球，但有兩腳中柱射門。（路透社）

尼馬常常予人「死扭獨食」的形象，但其實他樂意為隊友鋪橋搭路。自他在2013年參加歐聯以來，已經在這項賽事交出24次助攻，冠絕同期球員。加上35個入球，尼馬在歐聯累積製造了59個入球。

尼馬賽後在Instagram撰文，談到晉級的感受，他寫：「在2018年，我倒地受傷，到2019年，我又一樣倒地受傷。在2020年，我今次跪地答謝大家的支持。連續兩年在關鍵時間受傷，今次我健健康康，能夠以最佳的狀態，幫助球隊及隊友。我真的非常高興。我們已經創造了歷史，但我們不想就在此停步，我們想得到更多，去贏那隻大耳盃吧！」

受疫情影響，今年金球獎取消，雖然5月份有傳國際足協頒發的FIFA世界足球先生也有意取消，但近日開始有風聲指典禮雖有機延遲，但獎項仍會頒發。拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基暫時被視為大熱門。不過，如果PSG能夠歷史性首次歐洲封王的話，相信PSG的球員有望贏得這項個人榮譽，

雖然21歲的麥巴比今季入球比尼馬多，但他認為尼馬才是PSG的領軍人物及頭號球星。麥巴比說：「我肯定如果我們贏得歐聯，他就能夠贏得世界足球先生。他很想贏，而我亦希望他贏到，因為這代表我們贏到歐聯。」

麥巴比（右）認為只要PSG贏得歐聯冠軍，尼馬就能贏得世界足球先生。（Getty Images）

麥巴比表示，尼馬在PSG的作用不只在於入球，他說：「跟尼馬做隊友的感覺真的很舒服，他是世上其中一個最好的球員，他今場再次證明這一點。他沒有入球，但這不是最重要的，換來的是迪馬利亞受惠了。」

這一年，尼馬不再在美斯的護蔭下，以頭號球星的身分，終於帶領PSG歷史性打入歐聯決賽。出道以來，這是尼馬最接近世界足球先生的一次。他能否如願得獎，還看決賽。

尼馬賽後與對手交換球衣，違反歐洲足協的防疫建議，未知會否被罰。（路透社）

不過，英國《太陽報》留意到，尼馬在今場賽後與對手交換球衣，違反歐洲足協因應疫情而訂出的建議，有可能被罰停賽。