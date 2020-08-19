【歐聯】PSG豪購43人煉成決賽之師　9年金錢足球路終創歷史

自從卡塔爾體育投資在2011年入主巴黎聖日耳門（PSG）後，大灑金錢，雖然幾乎年年贏法甲冠軍，但歐聯往往最多8強止步。終於，在轉會費2.22億歐元的尼馬帶領下，配合身價1.45億歐元的基利安麥巴比，PSG在4強擊敗RB萊比錫，球會史上打入歐聯決賽。

PSG在歐聯4強擊敗RB萊比錫，球會史上首次入歐聯決賽。（路透社）

西班牙《馬卡報》統計，自2011年被卡塔爾體育投資收購後，PSG至今花了12.68億歐元買人，作出43筆交易。按位置計，PSG在鋒線的投資最多，付出了6.85億歐元收購前鋒，他們還花了3.06億歐元去買中場，另外分別用2.47億歐元及2800萬歐元去買後衛及門將。

回到11/12球季，PSG即花過億歐元增兵，其中最大手筆是從巴勒莫簽入中場柏斯托尼，另外還以過千萬歐元身價買入中場莫達及前鋒加美路。PSG這季尚未正式崛起，法甲得亞軍。

自卡塔爾財團入主後，PSG作出17筆超過3000萬歐元的收購：

+ 13 + 12 + 11

12/13球季，PSG野心盡現，豪花1.51億歐元，以4200萬歐元購入當時球壇其中一名最佳中堅堤亞高施華，同時以2100萬歐元在AC米蘭簽入瑞典射手伊巴謙莫域，他們這季還簽入拿維斯、馬高華拉堤及盧卡斯莫拉。伊巴的加盟作用立竿見影，PSG這季奪得法甲冠軍，並打入歐聯8強，漸見強隊氣質。

PSG初成富豪球會後，重點收購包括伊巴謙莫域。（Getty Images）

PSG當年簽入意大利中場馬高華拉堤。（Getty Images）

13/14球季，PSG從拿玻里以6450萬歐元買入烏拉圭前鋒卡雲尼，並在羅馬以3140萬歐元羅致巴西新星馬昆奴斯哥利亞，還邀得卡比耶及盧卡斯迪治尼兩名本土名加盟。PSG衛冕法甲，又贏得法聯盃，同樣歐聯8強出局。

14/15球季，PSG似乎有所收斂，只以4950萬歐元的後衛天價，從車路士簽入巴西中堅大衛雷斯，與堤亞高施華及馬昆奴斯組成森巴防線。PSG這季完成國內三冠王，贏得法甲、法足盃及法聯盃，但歐聯也是8強止步。

伊巴謙莫域為PSG貫注強隊氣質。（Getty Images）

15/16球季，PSG花了6300萬歐元，從曼聯簽入阿根廷中場迪馬利亞，並以千萬歐元的身價，簽入古沙華及奧里亞兩名後衛。PSG盡顯對國內的統治優勢，再次成為國內三冠王，但歐聯同樣踢到8強。

16/17球季，PSG繼續豪購，但那些收購的效果不太成功，他們以3600萬歐元買入德國中場達斯拿，以3000萬歐元簽入賓菲加翼鋒干卡路古亞迪斯，還有謝斯洛迪古斯、基祖華克等。這季算是小低潮，他們失去法甲冠軍，歐聯16強出局。

PSG有時會到卡塔爾集訓及踢友賽。（Getty Images）

17/18球季，PSG震驚球壇，以支付違約金的方式，一擲2.22億的破世界紀錄轉會費，從巴塞隆拿買入尼馬。他們還以先借後買的方式，從摩納哥簽入法國新星基利安麥巴比。PSG這季重奪法甲冠軍，並贏得法足盃及法聯盃，可惜歐聯繼續16強止步。

18/19球季，PSG正式為麥巴比的交易找數，花了1.45億歐元，他們還以4000萬歐元從辛尼特買了中場里安度柏利迪斯。PSG這季又贏法甲冠軍，但失去兩項國內盃賽，而歐聯也是16強出局。

PSG簽尼馬的交易震驚球壇，他仍是唯一一位轉會費超過2億歐元的球員。（Getty Images）

19/20球季，PSG大多濕濕碎碎的交易，最貴的是3200萬歐元的多蒙特後衛艾度迪亞路，其後是3000萬歐元的愛華頓中場伊祖沙古爾。他們還免費簽了曼聯中場安達靴里拉，又外借了國際米蘭前鋒莫路伊卡迪。PSG今季除了橫掃國內所有冠軍，還歷史性打入歐聯決賽。

此外，在今個夏天，PSG以5000萬歐元買斷莫路伊卡迪。