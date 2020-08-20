【足球轉會】朗奴高文巴塞點將錄　看中兩大荷蘭猛將　勢再撬心腹

巴塞隆拿帥印終由名宿朗奴高文（Ronald Koeman）接掌，為安定軍心，他第一時間揚言隊中8員骨幹均是非賣品，33歲的隊長美斯更是球隊核心。 收拾球隊亂局，一輪換血在所難免，各大傳媒紛傳球隊最新轉會目標，當中包括兩大荷蘭前場球員迪比和雲迪碧克，比較令人意外的，是傳言他看中用來接替碧基的中堅人選。

朗奴高文為巴塞放棄荷蘭國家隊教席，他在上任首個記者會中揚言：「我們會很努力建立一支強隊，但為此必須作出轉變，因為那天（歐聯四強2：8不敵拜仁）的形象不是我們想要的，我們必須努力尋回聲望。」

他坦言重整巴塞是個重大挑戰，不是件容易的工作，「巴塞隆拿仍是世上最大球會，現在我們要努力確保巴塞返回應有位置」。即使他表示陣中球員有足球質素取得佳績和贏取錦標，坊間傳聞他已鎖定數個目標人物，當中包括一個由他一手提拔的愛華頓球員。

朗奴高文會否將荷蘭國家隊愛將迪比帶到魯營？（Getty Images）

【朗奴高文傳聞巴塞點將錄】

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傳看中愛華頓中堅米克堅尼

巴塞慘被拜仁重挫2：8，當務之急是重組後防線，33歲的中堅碧基率先舉手，表示球隊如需要新血自己願意第一個退下來。傳聞中朗奴高文看中的六人收購名單，其中三人正是守將，其中屬意頂替碧基的人選，爆出冷門。

西班牙網媒Okdiario指出，朗奴高文計劃收購三人，中堅人選為愛華頓中堅米克堅尼（Mike Keane），另外兩人為荷蘭國腳迪比（Memphis Depay）和雲迪碧克（Donny van de Beek）。現年27歲的堅尼，2017年從般尼以2500萬英鎊身價轉投愛華頓，當時正是由時任主帥朗奴高文一手引入，不料高文在2017年10月已被炒。

2016年夏天出任拖肥糖領隊的高文，首季帶領球隊取得英超第7名，翌年夏天買入堅尼在內的多位球員，豪花球會紀錄的1.4億英鎊，可是開季戰績不順，聯賽頭9仗2勝2和5負排第18位處於降班位置，高文在球隊2：5慘負阿仙奴後被炒。與米克堅尼緣淺，惟高文似乎未有將他淡忘，且看他會否真的將堅尼帶到魯營。

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硬撬曼聯目標 荷蘭國家隊猛將無走雞？

法國體育媒體Le 10 Sport傳出的高文三人巴塞收購名單則略有出入，只有一人跟Okdiario的名單重疊──阿積士中場雲迪碧克。Le 10 Sport指，這個被曼聯看中的對象，被高文視為今夏轉會頭號目標。巴塞陣中本身已有另一阿積士舊生法蘭基迪莊，如雲迪碧克加盟，兩人將可故劍重逢。朗奴高文剛從荷蘭國家隊帥位退下來，荷蘭球員或難以抗拒他的邀請，勢在巴塞再掀一股「荷蘭風暴」。

Le 10 Sport名單中的另外兩人為國際米蘭射手拿達路馬天尼斯和巴塞青訓出身的曼城年輕守將艾利加西亞。

另有消息指，巴塞隆拿亦看中尼斯中堅馬蘭沙亞（Malang Sarr），這個年僅21歲的法國小國腳剛跟球會約滿，可望免費加盟。

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【巴塞在那天輸8：2】