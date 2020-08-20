【英超】Big 6新球季首5場賽程逐隊睇　利物浦衛冕出閘激戰連場

英超周四（20日）公布2020/21年度球季賽程，首輪就有英超冠軍利物浦主場鬥英冠冠軍列斯聯的「王者之戰」上演。 利物浦新球季身分由挑戰者變成衛冕之師，首8仗已大戰連場，將要先後鬥車路士、阿仙奴及曼城這3支Big 6球隊。

數日前網上曾流出一份揭幕戰賽程，但周四賽會公布新賽程證實為「流料」。相傳首戰主場鬥紐卡素的英冠王者列斯聯，升班首戰即時需硬撼英超冠軍利物浦。

列斯聯重返英超首戰將硬撼利物浦。（Getty Images）

2020/21英超揭幕日賽程（日期為英國時間）：

9月12日 般尼 Vs 曼聯（需改期） 9月12日 水晶宮 Vs 修咸頓 9月12日 富咸 Vs 阿仙奴 9月12日 利物浦 Vs 列斯聯 9月12日 曼城 Vs 阿士東維拉（需改期） 9月12日 熱刺 Vs 愛華頓 9月12日 西布朗 Vs 李斯特城 9月12日 韋斯咸 Vs 紐卡素 9月14日 白禮頓 Vs 車路士 9月14日 錫菲聯 Vs 狼隊

利物浦去季結束30年的等待，奪得聯賽冠軍，今季衛冕一開始已是大戰連場。首輪鬥完列斯聯，「紅軍」就要作客車路士，再回到主場鬥阿仙奴。第4輪鬥阿士東維拉後，利物浦就會於愛華頓主場葛迪遜公園與死敵上演「默西塞德郡打吡」，其後再鬥去季奇兵錫菲聯及韋斯咸，第8場就已要面對期望重奪王座的曼城。

利物浦首5輪賽程：

曼聯8月中在歐霸4強不敵西維爾出局，為確保新球季與去季有30日之隔，9月12日對般尼的揭幕戰需要改期，「紅魔」的開鑼戰將會於9月19日的第2輪上演，主場鬥水晶宮。

曼聯首5輪賽程：

曼城亦是同樣情況，於歐聯4強爆冷輸里昂完結失望的一季，揭幕日主場維拉一賽亦需改期，19日第2輪作客狼隊才「正式出發」。

曼城首5輪賽程：

車路士歐聯16強出局，時間上夠30日的距離，故不用跟「雙曼」般延遲開。除了第2輪大戰利物浦外，他們首5輪賽程相對輕鬆，來季還要應付歐聯的他們，將於第6輪作客曼聯。

車路士首5輪賽程：

上季表現失準的「倫敦雙雄」阿仙奴及熱刺，亦是開季後不久就要撼Big 6勁旅。阿迪達上季季中接任，困難重重之下以足總盃冠軍取得歐霸分組賽資格，今季由零開始亦是不容易。阿仙奴第3輪鬥完利物浦後，第5輪就要客戰曼城。

阿仙奴首5輪賽程：

至於同樣季中換帥的熱刺，摩連奴將於第4輪再戰前東家曼聯。熱刺去季聯賽得第6，獲得歐霸外次輪附加賽的參賽權，歐霸將於8月底開始首輪附加賽，賽程問題實對這支倫敦球隊有一定影響。

熱刺首5輪賽程：

雖然英國首相約翰遜曾表示，10月起可取消閉門作賽，讓球迷入場觀戰，但新冠肺炎疫情反覆，暫時仍未知新球季何時才會再見各球場滿座的情景。

【今夏已落實轉會】