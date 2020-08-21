【英超】阿仙奴天價購比比觸發內部檢討　另有兩將交易「有可疑」

阿仙奴去季以破球會紀錄7200萬鎊從法甲里爾收購尼高拉斯比比（Nicolas PEPE），首季英超表現中規中矩。不過，「兵工廠」近來緊縮開支，加上人事變動，前朝買賣好與壞，成為檢討對象。 天價比比是否物有所值？「廠迷」各有意見，比比的「舊老細」昨受訪時則披露內幕，直言「賣平咗啦！」

里爾班主盧比斯（Gerard Lopez）形容比比「人見人愛」，去年有不少球會爭相求購，甚至較阿仙奴出價更高。若然屬實，為何盧比斯「賺錢腥」？他說是比比的經理人背後發功：「比比經理人叫我哋接受阿仙奴出價，其實有人出價高過佢哋。阿仙奴著數到暈啦！雖然有啲人知，但我覺得要公開講一次：我哋無賣畀出價最高嗰隊。」

里爾主席盧比斯明言「賺少咗」，阿仙奴以7200萬鎊收購比比，依然超值。（Twitter）

比比首季「廠將」生涯，各項賽事上陣42場，入8球、助攻10次，數據尚可，但表現時好時壞。如此高價，外界期望高，故此仍要努力，保持表現穩定。盧比斯對昔日愛將有信心：「佢初初嚟到，頭六、七個月都麻麻哋。但係天份擺咗喺度，攞唔走。畀機會佢，畀責任佢，相信佢，佢自然有料到。」他又稱有看足總盃決賽，比比的入球雖然被判詐胡，卻證明他能夠製造金球。

尼高拉斯比比的第一季，你記得他哪一場嗎？（Getty Images）

阿仙奴高薪一族列陣：

+ 4 + 3 + 2

阿仙奴先支付2000萬鎊首期費用，未來5年逐步支付餘下5200萬鎊轉會費。比比交易是否值得，有待時間證明。但阿仙奴近來因新冠肺炎而緊縮開支，出現人事變動，其中足球總監辛利希（Raul Sanllehi）離任。據體育傳媒《The Athletic》報道，球會內部檢討收購政策及過程，包括審視辛利希在任兩年半負責的收購，其中比比加盟阿仙奴前一年，當時價錢便宜超過一半，但之後藉着2018-19年球季在法甲奪得銀靴獎而大幅升價。上星期有傳媒指阿仙奴內部調查此事，球會否認有任何正式調查。

除了比比，以下兩人亦列入「可疑交易」：

里爾近年在轉會市場戰績彪炳，近季幾乎全部正數，而且擅於發掘新秀「鍍金」，最新傑作是向拿玻里以6300萬鎊出售前鋒域陀奧森漢（Victor OSIMHEN），較一季前「來貨價」高逾兩倍。近年最成功交易則必數比比，17年夏天從昂熱收購時才900萬鎊，上季賣走時轉會費高出足足7倍。里爾與「兵工廠」更有可能連續兩季交收，巴西中堅加比爾馬加希斯（GABRIEL Magalhaes）傳聞與阿仙奴好事近。

馬加希斯的購入價僅270萬鎊，在好中堅難求的日子，將讓里爾大賺一筆。（instagram）

【今夏已落實轉會】