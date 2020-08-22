【歐霸】西維爾捧盃歐聯資格如何處理？詳盡解釋法甲季軍再度獲益

西維爾本身是西甲殿軍，已獲歐聯分組賽資格，如今他們在歐霸盃決賽擊敗國際米蘭得冠軍，那麼歐霸盃冠軍的直入歐聯分組賽名額會給誰人？

難道會褫補給歐霸亞軍國米？不，國米本身是意甲亞軍，都有歐聯資格，歐霸另外兩支4強曼聯及薩克達也從本國聯賽中拿到資格。難道會褫補給西甲第5名的維拉利爾？也不是。

西維爾贏得歐霸盃冠軍，但他們本身已從西甲中獲得歐聯分組賽資格。（路透社）

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根據歐洲足協規例，只有歐霸盃冠軍可獲直入歐聯分組賽的資格，若果他們本身在聯賽已取得歐聯分組賽入場券，這個資格不會褫補給歐霸盃亞軍或者該國聯賽排名之後的球隊。那麼，歐霸盃冠軍直入歐聯分組賽的席位會從缺。

不過，歐聯分組賽32個席位，預算了歐霸盃一席，如今從缺，都要有球隊頂上，否則豈不是只有31隊踢！歐洲足協的做法是，這個從歐霸盃掉下來的資格，會交給歐洲第5聯賽。

法甲是現時的第5聯賽。（歐洲足協官網）

法甲季軍雷恩將直入歐聯分組賽。（Getty Images）

在歐洲足協的聯賽系數排行中，頭4大聯賽可獲4個直入歐聯分組賽席位，即是西甲、英超、意甲及德甲。至於第5聯賽的法甲就有3個歐聯席位，聯賽冠軍及亞軍可獲直入分組賽的資格，而季軍就可獲一個外圍賽第3圈的資格。原本屬於歐霸盃冠軍直入歐聯分組賽的門券，就落在應屆法甲季軍雷恩手上。不過，法甲仍然只得3個歐聯資位，不會加多一個。

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17歲雷恩中場新星卡馬雲加將登上歐聯大舞台。（Twitter）

除了雷恩得益，創會以來首次踢歐聯分組賽之外，第6聯賽的俄超季軍卡斯洛達參賽資格亦有變，由晉身外圍賽第3圈改為入附加賽。

類似的情況在去年都有出現，上屆歐霸盃盟主車路士，本身是英超季軍，所以第5聯賽法甲的季軍又得益，18/19球季法甲季軍里昂不用踢外圍賽，可以直入歐聯分組賽。

上屆亦出現類似的情況，歐霸盃冠軍車路士本身在聯賽已獲直入歐聯分組賽資格。（Getty Images）