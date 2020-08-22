【英超】馬古尼希臘惹官非還押兩晚　料被控嚴重襲擊

曼聯隊長哈利馬古尼完季後偕未婚妻在希臘度假，卻樂極生悲。先是與同鄉爭執而驚動警方，更向到場警員施襲被捕，鬧上差館。 希臘警方指麥古尼等3人涉嫌嚴重襲擊，被扣留兩晚後將於當地時間星期六出庭應訊。

「紅魔」隊長大鬧希臘小島，令球壇哄動，當地記者紛紛跟進。有記者拍到馬古尼在星期四被捕後，由執法人員押解警局，據報他被扣押在米克諾斯島（Mykonos）的警局，直至星期六到錫羅斯島（Syros）的法庭應訊，可能要在「臭格」渡過兩晚。

曼聯隊長馬古尼希臘「蒲吧」惹禍 先講手再涉襲警被捕

馬古尼（中）被押解到警局。（twitter@utdreport）

據希臘傳媒報道，馬古尼起初與其他英國遊客在島上激烈爭吵，有所爭執，觸動警方到場調停，卻一發不可收拾。當地警方發言人簡介事件指，3名年屆27-29歲人士，包括一名足球員，向其中一名警察揮拳，打鬥一觸即發。3人被捕期間反抗，推倒兩名警察後拳打腳踢。發言人又指3人出言辱罵警察，「我不能透露他們說什麼，總之滿是英語粗口，辱罵執法人員及其工作」，將被落案控告嚴重襲擊。

馬古尼在歐霸盃準決賽不敵最終奪冠的西維爾，出區後即開始度假，卻「搞出大頭佛」。（Getty Images）

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：

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馬古尼的代表律師確認上庭時間，但強調相信馬古尼清白，「他不會被控告任何罪行，將會獲釋」。

馬古尼的未婚妻Fern Hawkins昨日上載二人在希臘旅遊照片，事發後相片改為不公開。(instagram@_fernhawkins)

曼聯以外的Big 6球隊都已陸續出手收購（按圖放大）：