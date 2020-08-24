【歐聯決賽】麥巴比禁區被踢跌無表示　PSG落敗球迷上街爆騷亂

巴黎聖日耳門在歐聯決賽一球飲恨，與大耳獎盃擦身而過。主力麥巴比在上半場末段錯失開紀錄的良機，及後在下半場被甘美治禁區內踢跌，惟球證與VAR同樣沒有任何表示，一眾PSG球迷紛紛在網上表不滿。 PSG失落歐聯錦標後，一眾球迷無視限聚令在街上聚集，及後更與警察發生衝突。

法甲班霸巴黎聖日耳門先後擊敗阿特蘭大及RB萊比錫，首度闖入歐聯決賽，希望擊敗拜仁慕尼黑稱霸歐洲，可惜兩大主力尼馬及麥馬比先後製造多次攻勢都未能攻破拜仁大門，其中麥巴比在臨完上半場前，禁區內的撞射竟然軟弱無力，被拜仁門將紐亞輕鬆沒收。

麥巴比錯失良機PSG飲恨 拜仁1：0捧盃第六度封王

麥巴比今仗連環施射同樣未能射破紐亞的十指關。（Getty Images）

+ 3 + 2

當PSG落後一球下全隊傾力反撲，麥巴比左路一次突破，企圖殺入拜仁的心臟地帶，他先後扣過拜仁的甘美治及蘇尼，及後被回身的甘美治踢跌，惟球證及VAR同樣未有任何表示，急於收復失地的PSG眾將亦沒有與球證爭論。

麥巴比禁區被踢跌逐格睇（按圖放大）：

翻看重播時，明顯看到甘美治踢中麥巴比的右腳，一眾PSG的球迷隨即在社交網站上呼冤，指為何不翻查甘美治的犯規，並直斥VAR的判決沒有持續性。拜仁的京士利高文上半場補時階段同樣在禁區內倒地，當時VAR球證有出手並示意不是12碼。

麥巴比未能為巴黎聖日耳門贏得歐聯，賽後狀甚失望。（Getty Images）

PSG球迷主場觀看直播 失冠後大肆破壞變衝突

PSG追逐球會史上首個歐聯錦標，特意在主場內設大螢幕，讓5000名球迷入內，在安全的社交距離下觀賞直播。場外同時聚集不少球迷，當地警方則早以準備約3000的警力，阻止一眾球迷在球隊奪冠後在街上狂歡。

決賽過後，未見狂歡一幕，一眾球迷卻依然無視限聚令，照樣在街上聚集，有人更開始大肆破壞，觸發一場警民衝突。網上流傳的影片中，不少球迷放火燒車﹑攻擊警車，更以煙花射向警察，一眾防暴警隨即上前驅趕，並施放催淚彈。

PSG球迷賽後引發騷亂，主場外變得煙霧迷漫。（Getty Images）