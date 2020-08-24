【歐聯人物誌】利雲度夫斯基入球創高峰　賢內助指引煉成不老神鋒

如果今年仍有金球獎，相信頂頭大熱肯定是拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基。這名32歲波蘭國腳今季46場比賽，攻入55球，領球隊贏得德甲、德國盃及歐聯成為三冠王，他個人也是這3項比賽的神射手。 利雲度夫斯並非美斯或者C朗拿度那種天才球員，他少年時曾遭球會放棄，在低組別聯賽打滾，他那段時間還經歷喪父之痛。不過，他憑努力拾級而上，踢上甲組，登陸德國，並靠自律的生活，表現不斷進步，如今年過三十，更踢出職業生涯最好的球季。

去年開季還是30歲，到昨晚捧起歐聯獎盃時，利雲度夫斯基已是32歲，完成了這個動盪不安但十分成功的球季。在19/20球季，他46次為拜仁上陣，攻入55球，交出10次助攻，幫球隊再次加冕三冠王。

【奇兵高文為拜仁一箭定江山】

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【利雲度夫斯基賽後慶祝】

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雖然他在歐聯決賽沒有入球，但他仍以15球贏得歐聯射手，離單季歐聯入球紀錄只差兩球。他還分別以34球及6球贏得德甲及德國盃的金靴獎。再者，在歐聯奪冠路上，拜仁正面擊敗了美斯的巴塞隆拿及尼馬的巴黎聖日耳門登頂，難怪有輿論認為，若果金球獎不是因為新冠肺炎疫情而取消，這個獎項將會是利雲度夫斯基的囊中物。

利雲度夫斯基出身自體育世家，父親是波蘭柔道冠軍兼足球員，踢過乙組，母親是排球運動員，姐姐則女承母業，曾代表波蘭青年國家隊出戰排球比賽。在這樣的家庭背景下，利雲度夫斯基自小涉獵多項運動，包括柔道、排球、體操、手球及足球。

利雲度夫斯基代表拜仁出戰歐聯決賽，助球隊擊敗巴黎聖日耳門。（路透社）

父親對利雲度夫斯基的期望甚高，當初為他改名做羅拔，就是希望日後揚名世界時，方便外國人記得他的名字。不過，父親未能見到他如今光輝的時刻；在利雲度夫斯基16歲時，父親就去世了。他說：「父親離世的那段日子，是我過得最辛苦的時間。突然間，全家只餘我一個男人，我一定要成長起來。我跟父親的記憶仍然激勵住我前進，當我獨自加操時，我會跟自己說：『這是為父親而做的。』這個確實是很強的推動力。」

然而，壞消息一個接一個，在18歲那年，利雲度夫斯基遭球會歷基亞放棄，足球生涯面臨重大挫折。當年其中一名教練表示，那時利雲度夫斯基非常瘦，雙腿又幼，很擔心對手會弄斷他的雙腳。此後，利雲度夫斯基由低踢起，在波蘭的低組別聯賽打滾。

利雲度夫斯基出道時效力列治普斯納，曾出戰歐洲賽。（Getty Images）

現時身處波蘭丙組聯賽的球隊Znicz Pruszków，是利雲度夫斯基的成名地。他在06/07球季成為丙組神射手，幫Znicz Pruszków升上乙組，更厲害的是，他在07/08球季再成為乙組神射手，領球隊升上甲組。2008年，利雲度夫斯基加盟另一支波蘭甲組球隊列治普斯納。09/10球季，利雲度夫斯基攻入18個聯賽入球，當上波甲神射手，列治普斯納贏得聯賽錦標。

2010年冰島火山爆發，全歐航班混亂，那屆歐聯4強，巴塞隆拿長途跋涉作客國際米蘭，結果敗陣。那次火山爆發，不但巴塞受影響，亦改變了利雲度夫斯基的命運。當時布力般流浪領隊艾拿戴斯看中了他，據報布力般已跟列治普斯納達成協議，轉會費為400萬鎊，但利雲度夫斯基前往英國的航班取消，令交易告吹。

利雲度夫斯基在2010年加盟德甲的多蒙特。（Getty Images）

2010年夏天，利雲度夫斯基終離開波甲，登陸德甲的多蒙特，成為球隊的替補前鋒，做巴里奧斯的後備。11/12球季，在巴里奧斯受傷之下，利雲度夫斯基把握機會上位，那季攻入22個聯賽入球，幫球隊贏德甲冠軍。12/13球季，他在歐聯4強對皇家馬德里上演「大四喜」，震撼球壇，之後第一次出戰歐聯決賽，但多蒙特不敵拜仁慕尼黑。那晚溫布萊球場上，他不禁灑下失望的淚水。

7年前的歐聯決賽，利雲度夫斯基與冠軍擦身而過。（Getty Images）

多蒙特星散，利雲度夫斯基在14/15球季以自由身加盟拜仁，希望衝擊歐聯冠軍，但在哥迪奧拿及安察洛堤領軍下，那時實力如日中天的拜仁，也未能再嘗歐聯錦標。雖然如此，但利雲度夫斯基加盟以後的表現相當穩定，由15/16球季起，每季各項賽事總入球都達40球，一次又一次贏得聯賽冠軍。雖然他踢中鋒，常常與對手後衛肉搏甚至被犯規，但他甚少大傷，每季德甲上陣至少30次。

在2016年，時任拜仁主帥哥迪奧拿曾經講過：「利雲度夫斯基是我見過最專業的球員，他在腦海中，只有有益的食物、睡覺及訓練，24小時也是想住這些東西。他總是能夠候命，他從不會受傷，因為他專注於這些東西。他很清楚保持好狀態的關鍵。」

利雲度夫斯基近幾季在拜仁的表現十分穩定。（路透社）

利雲度夫斯基的成功，不可不提背後的賢內助安娜（Anna Stachurska）。安娜也是運動員，曾贏得空手道世界盃季軍，她跟利雲度夫斯基在2013年結婚。安娜還是一位知名的體育營養學家，她有自己的網站，曾經出書。在太太的督促下，利雲度夫斯基的生活相當有規律。他說：「我們不會夜蒲，也不會飲酒。我們都是為運動而生活，所以很明白對方。」

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這名波蘭國腳續說：「我們改變餐單，減少糖分，之後到牛奶。我的身體不太接受牛奶及豆奶，杏仁奶及米奶還可以。我都不會飲酒，但或者有時都會淺嚐一點紅酒。我們家中有個健身室，我放假的時候通常會跟太太一起健身。有時我還做一些特別訓練，加強自己的專注力，因為專注力對前鋒很重要。我還需要令自己更強壯，才能跟後衛對抗。」

利雲度夫斯基有項奇怪的習慣，出外用餐時，他不是先食頭盤，而是先食甜品，之後頭盤，最後食主菜。他解釋：「甜品很多糖，可以較快被消化，湯也是，但蛋白質就需要較長時間去消化。如果我最後才吃甜的東西，那麼甜品就會跟蛋白質一起在胃入面混合，這樣就較難消化。」

安娜對運動營養學有專業認識，幫助利雲度夫斯基訓練。（Instagram）

他說：「健康的飲食對我很重要，這種方式很適合我，改善脂肪的燃燒。這些是太太給我的建議，她是健身教練，對身體的運作很清楚，有豐富的專業知識。她真的很成功，成功到很多球員都要找她。」

除了飲食，利雲度夫斯基還請教過睡眠專家的意見，他只會睡在床的左邊。他說：「例如，我睡覺時，房間要漆黑一片，我們甚至討論過睡覺的姿勢。我是個用慣右手的人，我的右腳亦較強，所以睡左邊較好。」他解釋，這樣會對他的右腳更好。

利雲度夫斯基常與對手後衛爭波，但甚少嚴重受傷。（路透社）

在場內場外的不懈努力下，利雲度夫斯在踏入30歲之後，登上職業生涯的巔峰，今季入球數字突破50球，他被視為19/20球季其中一名表現最優秀的球員。3年前，他跟歐聯獎盃擦身而過，如今他終於可以舉起這個歐洲球壇最高榮譽錦標。

他在Twitter上分享慶祝的照片，並留言：「不要停止追夢。就算失敗，永不放棄。努力不懈，定可完成目標。」這3句話，正正是利雲度夫斯基球員生涯的寫照。