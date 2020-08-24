【西甲】巴塞新兵比真歷確診新冠肺炎　需家居隔離15日延遲歸隊

巴塞隆拿的30歲新兵比真歷原定下周到西班牙報到，參與季前集訓。不過，巴塞透露，比真歷對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，雖然他健康狀況良好，但需要自我隔離15日，延遲歸隊。

巴塞今月可說是黑氣纏身，月中在歐聯8強以2：8不敵拜仁慕尼黑出局，引發高層「大地震」，主帥斯迪恩及體育總監艾比度先後被炒，最近委任朗奴高文為新教練。朗奴高文上任前，巴塞今夏已經敲定了一宗轉會，以24歲巴西中場艾法美路去交換祖雲達斯的30歲中場比真歷。

西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：

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原定比真歷下周飛到西班牙，前往巴塞隆拿報到，參與集訓，準備新球季，但遇上阻滯。巴塞在當地時間昨日於官網宣布，比真歷身體感到有點不適，在8月22日接受新冠肺炎病毒測試，結果呈陽性反應。現時比真歷狀況良好，需要在家隔離，接下來15日都未能到巴塞報到。

巴塞宣布比真歷患上新冠肺炎，需要隔離。（巴塞官網截圖）

比真歷透過社交網站向球迷交代身體狀況，他說：「很幸運，我沒有大問題，也沒有出現病徵。不過，經過此事，我上了一課，就算是最自然、最習慣的東西，我們絕不能視之為理所當然。」他呼籲大家尊重防疫規例，小心面對疫情，避免恐慌。

比真歷今夏由祖雲達斯轉投巴塞。（Getty Images）

除了比真歷，保羅戴巴拿、魯加尼及馬度迪3位現效或曾效祖雲達斯的球員都曾染上新冠肺炎，但他們已經痊癒。

曾被新冠肺炎折磨的足球名將