【足球轉會】堤亞高施華勢加盟車路士　阿仙奴簽入「3000萬先生」

堤亞高施華（Thiago Silva）是今個夏天最受注目的自由身球員之一，這個35歲巴西前隊長在失落歐聯錦標後，去向終於曝光：轉戰英超，加盟車路士。 防線同樣需要增兵的另一倫敦球會阿仙奴，罕有大灑3000萬歐元（約2700萬英鎊）簽入里爾守將加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）。

車路士今夏在轉會市場相當活躍，至今已簽入薛耶治（Hakim Ziyech）及迪姆華拿（Timo Werner）兩個攻擊球員，利華古遜新星夏維斯（Kai Havertz）的轉會盛傳同樣正在進行中。

上季車仔表現攻強守弱，他們以李斯特城左閘芝維爾（Ben Chilwell）為目標，盛傳轉會費或高達8000萬英鎊，交易遲遲未能達成。同樣急需增兵的中堅位置，一直未有消息，謎底在歐聯決賽後終於揭曉：巴黎聖日耳門（PSG）隊長堤亞高施華跟球隊約滿，歐聯決賽成為他在PSG最後一戰，賽後成為自由身，消息指他將在日內加盟車路士，簽約兩年。

市面極罕有頂級中堅

即使已屆35歲，堤亞高施華在場上表現仍然相當出色，歐聯決賽面對攻力強橫的拜仁慕尼黑仍指揮若定，成功凍結狀態大勇的射手羅拔利雲度夫斯基，最終PSG以一球飲恨已是非戰之罪。

他是現今少有最具級數的中堅之一，PSG主帥杜慈希望他能留隊，但意欲減磅的會方並不同意。堤亞高施華周薪高達30萬歐元，PSG想借他離隊降低班費，暫時未知他在車路士是否要減人工。他的來投勢必影響陣中人員配置，消息指22歲的英格蘭中堅湯姆利（Fikayo Tomori）或被外借。

除了一隊球員外，「藍戰士」日前簽入自由身的前巴塞隆拿青訓產品，被譽為「新雲迪積克」的18歲年輕中堅邁安巴（Xavier Mbuyamba）。

【車路士盛傳今夏收購球員】

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里爾年輕中堅加比爾加將加盟阿仙奴。（Getty Images）

另一倫敦球會阿仙奴同病相憐，防線「千瘡百孔」，近日各地傳媒盛傳他們大手筆追逐里爾中堅加比爾馬加希斯，經過連日談判，阿仙奴跟里爾終達成協議，轉會費3000萬歐元。消息指他已完成體測。

加比爾3年前從巴西乙組球會Avai轉投里爾，現年22歲的他被視為球壇最有潛力守將之一，而且更是罕有的左腳中堅，今屆歐聯曾兩度在分組賽面對車路士，兩場均僅敗1：2。2019/20球季法甲聯賽因新冠肺炎疫情腰斬，里爾在28場聯賽只失27球排第四位，是法甲失球最少的球隊之一。

盛傳阿仙奴入貨清單（按圖放大）

【今夏已落實轉會】