【足球轉會】曼城計定數買美斯　中間人食水太深曼聯放棄查頓辛祖

巴塞在那天輸8：2之後，隊中王牌美斯頓成今個夏天足球轉會市場焦點人物。到底他會否離開效力廿載的母會，如果走的話，目的地又是哪裏？ 國際米蘭和巴黎聖日耳門（PSG）已先後表態歡迎美斯，然而機會最大相信是哥迪奧拿帶領的曼城，最新消息指藍月亮正為是否引入美斯做準備。 曼徹斯特的另一端，曼聯被指放棄收購一度「無限接近」的多蒙特翼鋒查頓辛祖。

美斯自13歲開始加盟巴塞隆拿，一路在球會成長並贏盡各大錦標和個人榮譽，早前巴西電視台Esporte Interativo曾宣稱，巴塞歐聯八強大敗予拜仁一仗後，33歲的美斯要求即時離隊，指出他對球會缺乏規劃十分沮喪，並對巴塞未來體育發展大計失去信心云云。消息來源Esporte Interativo，正是2017年率先爆出尼馬自巴塞轉投PSG驚世轉會傳聞的媒體，不得不令人猜疑：難道美斯今次真是會走？

美斯無論身價和人工均是世界頂級，有能力容納他的球隊屈指可數，眾望所歸的是曼城，跟曾執教巴塞的恩師哥迪奧拿重聚。ESPN引述消息人士指出，曼城正在研究引入美斯所需費用。

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【巴塞在那天輸8：2】

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曼城研究買美斯會否觸犯FFP

現階段距離交易可謂「十劃未有一撇」，然而一度因犯下財政公平條款（FFP）被歐洲足協判罰停止參加歐洲賽兩年的曼城，就算及後成功推翻停賽決定，今次仍不敢怠慢，先研究收購美斯涉及的款項會否觸犯FFP，才決定是否「去馬」。

曼城方面了解任何關於美斯的交易一定複雜無比，惟他們希望一旦真的有機會以合理價錢收購美斯時，球會已經做好一切準備。目前巴塞的官方立場仍指美斯是非賣品，有興趣的球會必須付出7億歐元解約金，然而不同渠道消息均指出，巴塞董事局就美斯去留意見分歧，有指半數成員認為假如他一再要求離隊，便應該對放走美斯持開放態度，以賣走他的資金來重建球隊。

美斯跟巴塞的合約到2021年夏天屆滿，雙方一直未就續約表明立場，新帥朗奴高文上任後已跟美斯會面，阿根廷球王被指會面後對留在魯營仍然不感興趣。

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曼聯被指今夏放棄收購查頓辛祖（Getty Images）

疑中間人食水太深 曼聯放棄辛祖

另一邊廂，曼聯今夏頭號收購目標查頓辛祖（Jason Sancho），加盟機會愈來愈渺茫。英國傳媒指出，曼聯行政總裁活華特（Ed Woodward）認為收購辛祖費用高得不合理，已準備放棄交易。

多蒙特向曼聯開出辛祖的報價為1.08億英鎊，完全無意降低銀碼，曼城方面認為在新冠肺炎環球疫情對球會收入構成嚴重打擊之下，有關費用脫離現實。

據了解，多蒙特對轉會金額企硬只是令曼聯氣餒的部分原因，更大程度上，問題在於「食水太深」的中間人。《星期日鏡報》指出，背後推動交易的經紀，才是曼聯放棄辛祖的主因，因為辛祖的人工加上經紀佣金，令交易需要另外付出1億英鎊，連同轉會費，費用將超過2億英鎊，即使曼聯有意出錢買人，活華特卻不希望付出那麼多。

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取代查頓辛祖的翼鋒人選：

不想再次破壞薪酬架構

此外，辛祖接近30萬英鎊的周薪，是交易的另一重大障礙。賣走盧卡古、放走山齊士兩大高人工球星後，活華特成功為球隊人工開支大幅減磅，紅魔鬼的人工開支冠絕英超，2018/19球季高達3.32億英鎊，認為辛祖的加盟將再次打破薪酬架構云云。

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【今夏已落實轉會】