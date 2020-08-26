【西甲】巴塞隊友撐美斯向高層開火　名宿佩奧爾帶頭蘇亞雷斯和應

西甲球會巴塞隆拿內亂加劇！阿根廷球星美斯要求離隊的消息傳出後，一石激起千重浪，引發球員與高層之間的鬥爭。前隊長佩奧爾在社交網站表態支持美斯，盛傳被清洗的前鋒蘇亞雷斯留下兩個拍掌的符號。大批巴塞球迷昨晚到魯營球場外聲援美斯，要求會長巴圖美奧下台。

西班牙傳媒披露，美斯縮短假期，與新帥朗奴高文會面，但會面的對話令美斯不滿及驚訝。有報道引述，當時朗奴高文告訴美斯：「你在陣中擁有特殊待遇的日子已經完了，你需要為球隊竭盡所能。我不會再妥協，你一定要為球隊着想！」33歲美斯周二透過傳真的方式通知巴塞，他要求激活合約中的條款，以自由身離隊。

美斯是應屆金球獎得主。（Getty Images）

巴塞名宿佩奧爾（左）表明支持美斯。（Getty Images）

前巴塞隊長佩奧爾在Twitter開腔，表明力撐美斯，他寫：「尊重及讚賞美斯，我會全力支持。」最耐人尋味的是回應，現役巴塞射手蘇亞雷斯在留言中，留下兩個拍掌的表情符號。據報，33歲的蘇亞雷斯雖然是巴塞史上入球第3多的射手，但被列入清洗名單之中。

佩奧爾公開支持美斯，蘇亞雷斯留言和應。（網上截圖）

美斯（左）及蘇亞雷斯相當老友。（Getty Images）

西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：

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西班牙傳媒稱，朗奴高文周一致電蘇亞雷斯，告訴他不在巴塞的未來計劃之中，他沒有其他選擇，只能接受，而蘇亞雷斯沒有要求朗奴高文解釋，整個通話僅約一分鐘。蘇亞雷斯對巴塞的決定及方式感到不滿，他難以相信巴塞會這樣對待一位效力6年的功臣。

巴塞計劃清洗多名高薪老將，除蘇亞雷斯外，還有33歲的智利中場維達爾。他在Twitter上表示：「如果你想困住一隻老虎，牠絕對不會投降，他會戰鬥下去。」網民認為維達爾這話有弦外之音，以老虎比喻自己或者美斯。

維達爾的留言亦耐人尋味。（網上截圖）

因應美斯的要求，據報巴塞召開特別董事會處理，未知會長巴圖美奧會否請辭。大批球迷昨晚到魯營球場外聲援，他們高舉標語及叫口號，要求巴圖美奧下台，留下美斯。

巴塞球迷上街支持美斯：

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巴塞前會長拉樸達（Joan Laporta）說：「巴圖美奧及董事局應該立即請辭。如果他們肯辭職的話，美斯還有留隊的希望。」

另外，曾由巴塞隆拿轉投皇家馬德里的葡萄牙名宿費高在Twitter上回應美斯離隊的新聞，他留言：「這是另一個歷史時刻！」

據博彩公司bet365的最新賠率，美斯留隊的賠率仍然最熱，有1.8倍，若果他離隊的話，最熱門的新東家就是恩師哥迪奧拿執教的曼城。

美斯潛在新東家賠率：