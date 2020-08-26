【足球友賽】白蘭特疑心臟病發突然倒地　洛賀丁超靚頭槌擺烏龍

阿積士中堅戴利白蘭特疑似心臟病發，突然在昨晚的友賽中倒地，幸好沒有大礙，可以自行離開球場。賽後阿積士教練坦哈格（Erik ten Hag）承認，當時白蘭特體內的植入式心律去顫器響起警號。

當地時間昨晚（8月25日）的友誼賽，荷甲的阿積士對德甲的哈化柏林，在比賽尾段，出現驚嚇的一幕！在79分鐘，阿積士中堅戴利白蘭特在禁區頂緩步而行，他附近沒有其他球員，但他突然間掩住心口倒地，狀甚痛苦。

戴利白蘭特倒地經過：

隊友及隊醫馬上趕去慰問及治理，幸好戴利白蘭特沒有大礙，可以站起來，步行出球場。30歲的戴利白蘭特有心臟病的病歷，他在去年底歐聯對華倫西亞短暫暈眩，經檢查後證實患上心肌炎。他接受手術，安裝植入式心律去顫器，在今年2月重返球場。

阿積士在這場友賽最終贏1：0，教練坦哈格賽後承認，戴利白蘭特因心臟問題而倒地，他說：「白蘭特的ICD（植入式心律去顫器響）響起警號。他被換走，現在他感覺良好，沒有大問題。我們會好好研究發生什麼事。」

戴利白蘭特在2月復出。（Getty Images）

戴利白蘭特在2月重返球場時曾說：「我很高興可以再踢波，但我有點緊張，因為你不知道到時情況會怎樣。醫生真的需要阻停我，因為我實在太想盡快回來。我完全沒有害怕，我只想盡快回到球場。」

同日另外兩場友賽，利物浦與薩爾斯堡踢成2：2，利物浦中堅華基爾雲迪積克頭部受傷，退下火線；阿仙奴就以4：1大勝米爾頓凱恩斯，其中米爾頓凱恩斯破蛋的一球來自洛賀丁的插水式頭槌烏龍球。

洛賀丁擺烏龍：

不過，講到最肉酸的失球，不可不提昨日韋斯咸大勝韋甘比5：1的友賽，韋甘比門將大衛史托達「發夢」，迎接隊友達路斯查理斯回傳時，皮球從他的腳邊經過，流進龍門之中，在28分鐘令韋甘比落後到0：2。

韋甘比門將大衛史托達的失誤相當「肉酸」。（網上片段截圖）