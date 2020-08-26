【網球】梅利辛辛那提16強出局　賽後爆笑回應美斯離巴塞下一站

英國球手梅利（Andy Murray）於辛辛那提網賽，直落兩盤輸波出局，賽後被問到巴塞隆拿球星美斯要求離隊後下一站有什麼想法時，這名足球迷交出一個爆笑的答案。

梅利直落兩盤2：6不敵加拿大「發球機器」拉奧歷（Milos Raonic），於辛辛那提網賽男單16強止步。

梅利於辛辛那提網賽16強出局。（美聯社）

巴塞隆拿證實球星美斯求去，震驚球壇，33歲的梅利賽後接受訪問，亦被問到對該名阿根廷射手離開西甲勁旅的想法。

記者在賽後記者會發問講到：「我們得知美斯將會離開巴塞隆拿，其中一個主要的想法是......」記者還未發問完，梅利一副Poker face的插嘴說：「他會加盟喜伯年。」

梅利賽後被問到對美斯求去的看法。（美聯社）

「看不到美斯加盟阿仙奴的可能性」

於蘇格蘭格拉斯哥出生的梅利與占美梅利都是喜伯年的終實擁躉，其祖父更曾效力喜伯年。蘇超新一季8月以閉門形式開鑼，兄弟二人早前都出錢做「紙牌球迷」，「現身」喜伯年主場復活節路球場為愛隊打氣。

這名男單前世界第一其後正經回答問題，希望見到美斯於英超繼續球員生涯。除了喜伯年外，梅利亦是英超阿仙奴的支持者，但就「看不到他會加盟『兵工廠』的可能性」。

美斯要求終止與巴塞隆拿合約，震驚球壇。（Getty Images）

梅利又說：「不少英國球迷都質疑美斯，更用『Could he do it on a cold rainy night in Stokes？」的 meme質疑他，但我一直覺得他絕對可以，因為他是史上最好的球員，我希望他可以在英超證明這一點。」

美斯潛在新東家賠率：