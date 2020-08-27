【英超】車路士改造防線　芝維爾高價加盟後仍需多添兩將

新冠肺炎重創各行各業，足球比賽無觀眾，大小球會都要勒緊褲頭。不過，「唔使驚，油王在大廳」，車路士回復富豪球會本色，豪擲金錢買人。 英格蘭左翼衛、李斯特城球員芝維爾傳出「上車」多時，昨日終落實加盟，轉會費4500萬鎊，令「藍戰士」在今次轉會窗使費累積破億。觀乎現時陣容，至少尚有一個位置必須補充，「大刁」仍會出現。

芝維爾在季末因足部傷患，缺陣李斯特城最後5仗聯賽，季後轉會的傳聞亦同時出現。車路士化傳聞為新聞，跟這名23歲守將簽約5年。芝維爾表示加盟的主要原因，是跟領隊林柏特交流：「跟他交談，大大增加我的信心，令我決定加盟。他解釋現時戰陣如何適合我，而且看來跟他共事，感覺良好。總之與他交談，是我來投的一大原因。」

芝維爾出自李斯特城青訓，近兩季在進攻方面愈見威脅，終於過檔車路士。（車路士Twitter）

林柏特去季首次帶領車路士，慣常擺出3中堅陣式，兩邊翼衛須快上快落，運動量要求甚高。常用左翼衛的馬高斯阿朗素水準欠穩定，芝維爾加盟只要發揮水平，極大機會穩佔車路士左翼衛位置。

車路士在年初上訴得直，限買令減半後，猶如「報復式」收購新將。幾乎傳出收購傳聞的球會，成事居多，「險簽」甚少。芝維爾為車路士本季第3宗收購，令球會在今回轉會窗累積支出已約1.3億鎊。

【車路士已落實3筆大交易】

不過，車路士的擴車大計未完，除了巴黎聖日耳門中堅泰亞高施華大有機會免費加盟，仍然「有錢要使」。

泰亞高施華在社交網站發文，向巴黎聖日耳門球迷告別。傳聞指他將於車路士簽約兩年。（INSTAGRAM@thiagosilva）

車路士仍未找到新的正選龍門，由於阿列沙巴拿加今季表現差，與林柏特嫌隙難以修補，被棄用已成事實，後備門將韋利卡巴尼路則年事已高。幾可肯定，「藍戰士」要為門將大破慳囊。除了傳出有意收購馬體會門將奧比歷（Jan OBLAK），車路士亦傳有意向法甲里爾收購25歲門將邁治蘭（Mike MAIGNAN），他曾代表法國小國腳，並於2018/19年球季獲選法甲最佳門將。

【他們近來都跟車路士傳緋聞】

【今夏已落實轉會】