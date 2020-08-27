【西甲】傳朗奴高文與基沙文密斟　法國國腳勢成巴塞隆拿新帥心腹

巴塞隆拿早前換帥，荷蘭教練朗奴高文上任後雷厲風行，更通知美斯以後再無所謂「特權」，令阿根廷球星感到被侮辱，向巴塞隆拿提出轉會要求。 外國傳媒指美斯失勢，上季鬱鬱不得志的法國前鋒基沙文，將獲高文重用，成為巴塞隆拿的重心。

高文上任後通知不少老將，他們已經不在巴塞的計劃之中，當中包括蘇亞雷斯、維度爾、拉傑迪錫等人，美斯亦被收回「特權」。有感不獲高文尊重的美斯，向球會提出終止合約要求，震驚球壇。

美斯失勢，基沙文上位有望？（Getty Images）

巴塞陣容老化，多名主力年過30：

這名荷蘭教頭激進的改革，將令到更衣室氣氛僵硬，法國傳媒《隊報》指他為建立自己班底，向基沙文埋手。基沙文去季以1.2億歐元由馬德里體育會轉投巴塞，上陣48場攻入15球，但華維迪及施迪安為了蘇亞雷斯及美斯，安排該名法國國腳移到左路任翼鋒。

據報，高文與基沙文交流後取得不錯成果，基沙文勢成其心腹大將。蘇亞雷斯被告知已失位置後，基沙文有望重返前鋒位置。

基沙文今季多於左路出擊，高文認為安排不當。（Getty Images）

高文上任後大刀闊斧進行改革，通知多名老將已失去位置。（Getty Images）

高文曾於訪問中就華維迪及施迪安將基沙文安排在左路有微言：「基沙文一定要在自己的位置上出場，這不是極端的想法，但他一定要踢前鋒。熟識球員的踢法，讓他們盡情發揮是教練重要的工作。」

外國傳媒認為古天奴有望留低。（Getty Images）

除了有望出任箭頭外，《隊報》更指出基沙文向高文要求來季披上自己在法國國家及效力馬德里體育會時的7號球衣，並獲得新帥答允。去年被借到拜仁慕尼黑的古天奴，就是巴塞7號球衣的主人。

外國傳媒認為高文將會留住「邊緣人」古天奴，若消息屬實，古天奴完成租借後將要另選號碼，或會重披他加盟巴塞時的14號球衣。