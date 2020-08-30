【足球轉會】美斯合約最後一年有一驚人細節　已通知巴塞將缺操

美斯與巴塞隆拿的「分手」鬧劇再有驚人新進展，西班牙最大廣播電台Cadena SER體育清談節目《El Larguero》爆料指，阿根廷球王跟球會合約的最後一年並無違約金條款，意味他或可以遠低於此金額轉會費離隊。

自美斯上周主動要求離隊開始，巴塞隆拿一直對外宣稱無意放人，任何有興趣球隊必須付出合約中列文的7億歐元違約金。即使美斯市場價值冠絕全球，在疫情陰霾之下如此高昂的天價費用，全球應該沒有任何球隊能夠負擔，再說他始終已屆33歲，就算是超級豪門球會，放手一博後果一樣可以很嚴重。

當然美斯陣營以及曼城一方均不同意此說法。美斯團隊堅稱，他合約中有一條款，明文指出只要他提出要求，會方必須免費放他離隊。巴塞方面卻不同意，認為該條款必須在每年6月10日前提出，今年的期限已過，「明年請早」。

不過巴塞一方的論點有值得商榷餘地：合約設下6月10日的期限，原意是每年球季在6月1日或之前完結，因此給予球員10天時間考慮前途；一般球員合約到6月30日屆滿，如此一來，也讓球會方面有20天時間跟球員再作商討。可是今年因新冠肺炎疫情關係，球季延長至8月中至下旬，歐洲足協跟各球會延長球季的協議，巴塞隆拿亦有份簽署，如果巴塞堅持限隨美斯合約內的6月10日為要求免費離隊限期，實在不合情理，訴諸法庭也勝負難料。

美斯父抵英國為子跟曼城傾合約 英媒爆年薪9000萬鎊

【美斯潛在新東家賠率】

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美斯離開巴塞隆拿的事實，似乎已無可挽回。（Getty Images）

權威電台爆美斯合約另一細節

正當外界以為，美斯與巴塞將為「免費轉會條文」上演一場世紀官司之際，西班牙權威電台Cadena SER體育清談節目《El Larguero》爆出美斯合約的最後一年，原來已無違約金條款，如果內容屬實，將為美斯陣營再添籌碼。

美斯跟巴塞隆拿的合約至2021年6月30日屆滿，如果Cadena SER的說法是事實，即是說違約金條款在2020年7月1日已失效。當然這方面亦會產生另一爭拗點：巴塞認為美斯已經為2020/21球季續約，美斯則堅稱他有權在今季不續約，並可在今年夏天免費離隊。曼城與美斯一方深信美斯可自由身轉會，財力十足的藍月亮亦自信即使要付出轉會費，他們一樣可以付得起。

《El Larguero》節目的評論認為，假如美斯的確曾考慮跟巴塞續約，但違返承諾或口頭協議，「任何法官也會判美斯向巴塞賠償，金額將低於合約內過去數年定明的7億歐元」。

【美斯去向網民瘋狂改圖】（按圖進入）

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雙方企硬會如何發展？

西班牙《阿斯報》指出，若美斯單方面毀約離隊，在巴塞隆拿拒絕他的轉會下，未知他如何跟新球會註冊，屆時國際足協或須向他發出臨時註冊證明，一切將取決於西班牙法院如何判決。

日前西班牙及英國多家媒體分別報道，美斯父親Jorge抵達英國跟曼城代表為愛兒傾談合約的消息，據指曼城開出一紙兩年合約。英國《電訊報》估計，曼城如真的收購美斯，涉及款項總額將高達5億英鎊，勢創下全球轉會費新紀錄。至於《泰晤士報》則指出，任何球會收購美斯，必須向他付出9000萬英鎊年薪，以跟這位6屆金球獎得主在巴塞的人工看齊。《電訊報》最新消息稱，巴塞隆拿多員大老已為美斯離隊「打定輸數」，預料他將轉投曼城。

美斯原定周日須向巴塞隆拿報到並進行新型冠狀病毒測試，為季前訓練作準備，並在周一正式復操，日前他經已向球會表示他不會出席周日的測試和周一的練習，並再次表明離隊的意向。

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美斯父親Jorge（美斯左方）被指已抵達英國，跟曼城方面傾談兒子的合約。（資料圖片／Getty Images）

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