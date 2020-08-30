【美網】兩大巨星缺陣祖高域似無對手　女單世界前十球手半數退賽

美國網球公開賽（US Open，下稱美網）周一在新冠肺炎疫情陰霾下展開，抽籤前一陣退賽潮，未影響大會堅持舉行賽事的決定，男單世界排名第二兼上屆冠軍拿度（Rafael Nadal）放棄衛冕，費達拿（Roger Federer）手術後未及復出，已令星味大減，女單賽事世界排名前十球手中更有半數選擇退賽。 星光熠熠的退賽名單之下，已從新冠肺炎中康復的頭號種子祖高域（Novak Djokovic），被公認可以輕鬆向個人第18座大滿貫錦標邁進。

2019美網男單冠軍球手拿度、女單冠軍安迪莉絲古（Bianca Andreescu）先後憂慮新冠肺炎疫情，早前宣布放棄衛冕，曾四奪美網的拿度明言，在新冠肺炎疫情大流行之下不想出門。

去年美網是20歲加拿大新星安迪莉絲古的首項大滿貫錦標，她自去年10月起因傷患及疫情關係，一直未有出戰巡迴賽，放棄重返紐約，「我希望專注重拾比賽狀態，確保復出時回到個人最高水平」。

美網星光熠熠女單退賽名單（按圖進入）

2018美網女單決賽大坂直美對細威的對碰，今年會否再來一次？（Getty Images）

半數強手退賽 細威終可平紀錄？

23項大滿貫得主兼美網六屆冠軍莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），自從2017年誕下女兒後，分別在2018及2019連續兩年打入美網和溫布頓決賽，可惜4次均告落敗，去年美網決賽正是敗予安迪莉絲古拍下。

她得悉對方退賽後表示，相信對方傷癒後必定可以再有好表現，坦言跟安迪莉絲古並無接觸之餘，同時大表欣賞之情，「作為一個人和球員，我真的很喜歡她。她很成熟和有型。」

美網女單退賽陣容較男子組有過之而無不及，世界排名第六的上屆冠軍安迪莉絲古外，世界排名頭兩位的巴迪（Ashleigh Barty）和夏納（Simona Halep）均因疫情關係選擇退賽，令前十球手有一半退賽，世界排名29位的中國美女球手王薔也是如此。缺少一眾前列對手，世界排名第九的賽事三號種子「細威」，或有機會再次挑戰瑪嘉烈確特（Margaret Court）的24冠史上最強大滿貫紀錄。她的最大阻力，相信會是曾在2018年決賽擊敗她的日本球手大坂直美。

大坂直美與細威分別在上、下線作賽，能否重演2018年決賽翻版，相信要視乎大坂直美的傷勢如何。她日前在西南網球公開賽決賽中拉傷後大腿筋，中途退賽，暫時未知會否對出戰美網受影響。

美網星光熠熠男單退賽名單（按圖進入）

+ 4 + 4 + 4

祖高域另起爐灶再成眾矢之的

男單退賽名單份量也不輕，五屆冠軍費達拿尚未從早前接受手術中完全康復，跟為避疫情的拿度雙雙退賽，令世界排名第一的祖高域成為頂頭大熱。

祖高域今年6月在家鄉塞爾維亞及鄰國克羅地亞舉辦巡迴表演賽，賽事未做好防疫措施下導致本人和妻子Jelena在內多人受感染，一度成為眾矢之的。他康復後近日已重拾佳態，在辛辛那堤大師賽決賽擊敗拉奧歷（Milos Raonic）奪冠。

祖高域再次陷入風眼。（Getty Images）

強勢向第18個大滿貫冠軍邁進的他，卻再次成為被批評對象：祖高域宣布退任職業網球聯合會（ATP）球員委員會主席一職，他跟一班對委員會不滿的球員，有意另起爐灶，成立全新的職業網球員工會，惹來拿度不留情批評，「這世界總是處於困難和複雜情況之中，我相信在這些時刻應該冷靜地一起向同一方向努力，目前需要的是團結，而不是分裂。」

拿度不記名批評有意另起爐灶的祖高域：

The world is living a difficult and complicated situation. I personally believe these are times to be calm and work all of us together in the same direction. It is time for unity, not for separation. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 29, 2020

另一天王費達拿轉發拿度的Twitter帖文，並表明立場「我同意拿度的看法」，認為「即使有不確定和極具挑戰時刻，最關鍵的是我們身為球員應該團結一致」，並指出如此一來，網球作為一個運動才能夠在未來以最理想的方式向前邁進。

費達拿力撐拿度：

I agree @RafaelNadal. These are uncertain and challenging times, but I believe it’s critical for us to stand united as players, and as a sport, to pave the best way forward. https://t.co/foAmiLVrdV — Roger Federer (@rogerfederer) August 29, 2020

柏利 Benoit Paire (FRA)