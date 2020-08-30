【F1】咸美頓輕鬆奪標致敬Chadwick Boseman　法拉利迷失比利時

平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）周日（30日）奪得比利時站冠軍。前列沒有太多鬥車場面，今站賽事反而變成「法拉利沉淪記」。

麥拿侖車手辛斯（Carlos Sainz）今站未出發，就因為賽車出問題而退出。除此之外，起步一切正常，但賽事到第11圈發生嚴重意外，愛快車手基奧雲拿斯（Antonio Giovanazzi）打滑炒牆，失控回到賽道之際，威廉士的「打機車王」羅素（George Russell）出彎，基奧雲拿斯的左前輪撞中羅素，連累該名英國車手亦炒牆。

比賽初段曾發生嚴重意外要出動安全車。（網上圖片）

幸好基奧雲拿斯及羅素二人均無大礙。（網上圖片）

幸好兩人都沒有大礙，可以自行離開車廂，賽事出動安全車，工作人員很快就完成清潔賽道，令比賽很快就重新開始。

平治兩人很快就回開一些距離，但咸美頓突然跟車隊人員說：「失去動力！」更見保達斯（Valtteri Bottas）短短數個彎就收窄距離到1秒內，但原來只是咸美頓虛驚一場，工程師表示很快就會沒有事，果然禮美頓很快就拉開差距。

咸美頓贏得輕鬆。（路透社）

最終咸美頓奪得輕鬆奪得冠軍，繼排位賽後離開車廂時做出「Wakanda 手勢」，向近日因癌症去世的《黑豹》主角、美國影星Chadwick Boseman致敬。保達斯得亞軍，紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）則得季軍。

今場前列的唯一驚嚇，就是最快圈速由第4的雷諾車手列卡度（Daniel Ricciardo）造出。

咸美頓賽後再做Wakanda手勢向近日逝世的Chadwick Boseman致意。（路透社）

法拉利今戰表示強差人意。（路透社）

法拉利迷失比利時

今站因為前列未有太多激鬥，故鏡頭多數時間都在影中遊大戰，卻反而變成了見證法拉利沉淪的一戰。法拉利今站排位已經不順，戰力退步。

欠缺單圈速度，法拉利Racing pace更差，正賽期又拿不定主意要用哪一套戰術，使得陸克萊（Charles Leclerc）亦心煩，跟工程師說什麼戰術也一樣，不用在無線電不停囉嗦，「決定好再通知就好了」。

比利時站前十成績：

+ 4 + 4 + 4

多次入站使得陸克萊跌到最後，這名摩納哥車手扭盡六壬，才以第15完成比賽，華迪爾（Sebastian Vettel）亦好不了太多，僅以第14名完成比賽。除了「魚腩」威廉士外，最後6台車有5台使用法拉利引擎。

「Prancing Horse」引以為傲的速度不見了，復甦之路沒有靠近終點，反而卻愈走愈遠。

F1未來5站賽程（按圖放大）：