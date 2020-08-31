01球評︱美斯巴塞各有所圖會面難達共識　分手要狠　結局走向難料

隨美斯缺席巴塞隆拿周日新冠肺炎病毒測試以及周一球隊首課操練，他跟會方決裂進入白熱化階段。西班牙《世界體育報》指出，美斯父親Jorge周三會跟巴塞會長巴圖美奧會面，商談兒子前途問題。 美斯陣營要求的是如何爽快離開，巴塞會長據悉仍天真希望重啟美斯續約談判，雙方分歧大得難望達成共識，局面下一步將如何發展？

此時此刻，美斯父親Jorge就算跟巴塞會長巴圖美奧會面，也只具形式，沒多大實際意義。美斯一方要求免費離隊，巴塞堅持不允，還以7億歐元違約金作要脅，背後有不願再失另一超級巨星的西甲賽會撐腰，封死美斯一切出路後，提出無可拒絕的要求：重啟續約談判吧。

在球會、巴圖美奧、新帥朗奴高文連番羞辱下，這口氣叫阿根廷球王如何硬吞下去？

美斯父親Jorge（美斯左方）周三將與巴塞會長巴圖美奧會面，然而父子倆再次上法庭的日子看來不遠矣。（資料圖片：Getty Images）

西甲賽會不得不撐巴塞的理由

當C朗拿度效力皇家馬德里的年代，與美斯帶領的巴塞隆拿互相輝映，兩大球王共同開創西甲黃金歲月。C朗轉投祖雲達斯後，西甲吸引力大不如前，實在負擔不起再失去美斯的後果。

這個背景下，西甲賽會周日發聲明力撐巴塞，指出美斯合約中的7億違約金條款有效，用意再明白不過。須知道，每年西甲加上西乙轉播收益超過20億歐元，失去美斯的西甲，還賣得到這個銀碼嗎？

無論是巴塞隆拿還是西甲賽會，更承擔不到失去美斯的後果。（Getty Images）

美斯合約條文爆出不同版本

如果權威機構力撐便可一槌定音，那麼法庭用來做什麼？直至周日為止，美斯跟巴塞合約至少存在兩大灰色地帶：

1. 免費離隊條款是否有效？

美斯一方堅稱，他的合約中有一條款，列明他可單方面要求離隊，球會須免費放人。巴塞沒有否認這點，惟聲稱合約列明美斯必須在6月10日前提出，否則「明年請早」，強調現時期限已過，不能再以此要求會方放人。

如果合約列明「6月10日」，根據西班牙各大傳媒分析美斯便不能免費走人，即使今個球季因新冠肺炎疫情延至8月結束，西班牙法院肯定美斯一方要付出賠償金云云。

然而周日（30日）西班牙第三大電台Onda Cero體育記者 Alfredo Martínez宣稱，他們看過美斯合約後，認為兩句條文或成最大爭拗點：「球員一方在2019/20球季完結時如單方面提出終止合約，此違約金賠償便不再適用。」如果Alfredo Martínez提出版本屬實，即美斯合約內的免費離隊條款並未指明須在6月10日或之前提出，足以成為支持他單方面要求離隊的抗辯理由。

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2. 違約金條款是否仍存在？

巴塞隆拿強調，任何球會必須付足美斯合約內列明的7億歐元違約金，他們才會放人，至周末西班牙權威電台Cadena SER體育清談節目《El Larguero》爆出美斯合約的最後一年，原來已無違約金條款，如果內容屬實，將為美斯陣營再添籌碼。

到周日西甲賽會隨即發表聲明支持巴塞說法，指出美斯合約內的7億歐元違約金條款有效。

美斯跟巴塞隆拿的合約至2021年6月30日屆滿，如果Cadena SER的說法是事實，即是說違約金條款在2020年7月1日已失效。當然這方面亦會產生另一爭拗點：巴塞認為美斯已經為2020/21球季續約，美斯則堅稱他有權在今季不續約，並可在今年夏天免費離隊。《El Larguero》節目的評論認為，假如美斯的確曾考慮跟巴塞續約，但違返承諾或口頭協議，「任何法官也會判美斯向巴塞賠償，金額將低於合約內過去數年定明的7億歐元。」

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雙方各執一詞，「法庭見」看來無可避免。美斯日前先以掛號傳真（burofax）通知球會離隊要求，踏出第一步，繼而知會球會他不會出席病毒檢測及首課操練，巴塞不能繼續「扮睇唔到」坐視不理，安排周三（9月2日）會長巴圖美奧與美斯父親Jorge會面屬正路，只是他們一廂情願的美斯續約留隊TVB式大團圓結局BBQ跳起Yeah～實在無可能發生。

美斯事件的可能走向：

1. 美斯單方面離隊，然後打官司

即使巴塞反對，美斯仍可單方面離隊，然後向國際足協申請臨時轉會批文。這個選擇風險最高，因為巴塞必然會訴諸法庭，要求他加盟的球會付出7億歐元違約金。西班牙傳媒分析認為，當地法庭會根據美斯合約條文、人工及過去數年的違約金額，決定賠償金額，似乎已認定巴塞一方將獲勝訴。

美斯離開巴塞隆拿的事實，似乎已無可挽回。（Getty Images）

2. 付出7億違約金後離隊

就算是曼城，7億歐元在目前環境仍是天文數字，那相當於藍月亮全隊兩年班費有多。這個選項的確存在，實際執行可能微乎其微。

美斯與哥迪奧拿會否在曼城再度合作？（資料圖片／Getty Images）

3. 美斯與巴塞打官司，然後離隊或被逼留隊

可能較高的是，美斯為離隊跟巴塞打官司。綜合西班牙主流媒體意見，巴塞一方看似勝訴機會較高。假如法庭判美斯勝訴，他可自由身轉會，轉投曼城；否則若法官認為美斯免費轉會條款無效，同時7億違約金條款有效的話，曼城如未能付出7億歐元，他或被逼留隊。

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4. 曼城向巴塞付轉會費後離隊

曼城與美斯一方深信美斯可自由身轉會，財力十足的藍月亮亦自信即使要付出轉會費，他們一樣可以付得起。巴塞也深明7億歐元並不合理，消息指他們願意以用尼馬當年被巴黎聖日耳門（PSG）啟動的2.22億歐元違約金水平，放走美斯。

曼城同意用「合理價錢」買入美斯，至於何謂合理價錢，有待事態發展下回分解。值得留意的是，曼城不少管理層跟巴塞隆拿淵源甚深，由主帥哥迪奧拿、足球總監碧格列斯坦（Txiki Begiristain）到行政總裁蘇里安奴（Ferran Soriano）均是巴塞人出身，以雙方關係或萬事有商量，巴塞跟美斯鬧僵也沒好處，不如在商言商跟曼城談個好價錢。

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5. 美斯留隊一年，約滿免費離隊

美斯被指此刻仍無意跟巴塞對簿公堂，反正跟球會合約只剩最後一年，留隊一年待2021年6月底約滿自由身離隊，好來好去，也不是完全沒有可能。可是這一年間如何面對一眾隊友、主帥朗奴高文和會長巴圖美奧，是個難題。

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6. 美斯續約留隊

這是巴塞隆拿至今一廂情願的畫面，巴塞堅稱美斯曾答應續約，只是後來反口，會長巴圖美奧仍希望美斯可重返談判桌，跟球會續約。如果美斯願意留下，根本不會用掛號傳真要求離隊，因此這個選項發生機會近乎零。

當無事發生美斯續約留隊然後全隊BBQ跳起Yeah？幻想一下好了。（Getty Images）

7. 美斯即時掛靴，然後再復出

巴塞既然封殺美斯一切可行出路，無心戀戰之下不如索性宣布掛靴吧，反正已屆33歲，在巴塞長年內耗之下，強如美斯也已身心俱疲。當然，掛靴後想念足球，然後再復出，也是經常發生的事。此方法有取巧之嫌，一代球王相信不屑為之，可是在困局中說不定是無辦法之中的辦法。

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