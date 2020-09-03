英超．球評｜剖析曼聯新援雲迪碧克踢法　變陣菱形中場的大膽猜想

曼聯宣布從阿積士收購23歲荷蘭中場雲迪碧克（Donny van de Beek），究竟他是哪種類型的中場？能否與保羅普巴及波基斯費南迪斯擦出火花？又會帶給曼聯什麼戰術變化？

雲迪碧克在18/19年球季歐聯嶄露頭角，與法蘭基迪莊及馬菲斯迪歷特等年輕隊友擔大旗，帶領阿積士刮起一陣青春風暴，打入4強。迪莊及迪歷特那年夏天便分別轉投巴塞隆拿及祖雲達斯，如今終於到雲迪碧克出國，來到英超的曼聯。

法蘭基迪莊（左）去年轉投巴塞，如今到雲迪碧克加盟曼聯。（Getty Images）

在那屆歐聯之中，阿積士主要踢4-2-3-1陣式，舒奧尼及迪莊拍檔踢雙防中，雲迪碧克就踢進攻中場，他11次上陣攻入3球，交出2次助攻。在舒奧尼及迪莊離隊後，雲迪碧克在19/20球季的位置稍有改變，他有時與利辛度馬天尼斯拍檔踢雙防中；有時球隊變陣4-1-4-1陣式，他就會踢前一點，拍住薛耶治；有時薛耶治受傷或者轉踢右翼，雲迪碧克就踢回進攻中場。

雲迪碧克近幾季入球及助攻數據。（天空體育）

【雲迪碧克近兩季在阿積士的位置】

在過去兩季，雲迪碧克主要踢8號位及10號位，他可根據教練指示及比賽形勢在這兩個位置切換。他在18/19球季主要踢10號位，上季就較多踢8號位。他主要踢中場中路，相信不適應邊路位置。從位置上，他與普巴及費南迪斯十分相似，同樣活躍於中路，也可踢8號位及10號。如果曼聯在新球季依舊踢4-2-3-1或4-3-3陣式的話，雲迪碧克需要跟普巴及費南迪斯爭正選。

雲迪碧克在19/20球季數據。（天空體育）

不過，雲迪碧克的踢法與普巴及費南迪斯就有明顯分別，他不是那種喜歡控球在腳及盤扭過人的進攻中場。過去兩季，雲迪碧克的場均盤扭過人次數約1次，而場均被犯規次數更保持不足1次。相比起用波，雲迪碧克更熱衷於跑位接應。

這兩季在阿積士，在前場負責控球進攻的，通常是杜辛泰迪治及薛耶治，雲迪碧克就負責做跑腿，己方控球時前插接應，對方控球時就馬上逼搶。他在上季荷甲場均2次搶截，而上屆歐聯就場均2.2次；對於一名偏向進攻的球員來說，搶截量屬於較多。他在上屆歐聯分組賽，5次上陣跑動範圍59239米，場均跑近12公里，絕對是個跑得之人。

當泰迪治踢偽9號時，雲迪碧克常常去到前鋒位置。（Getty Images）

值得一提的是，阿積士有時會用杜辛泰迪治踢「假9」，當泰迪治回到中場組織時，雲迪碧克就會跑上去頂了前鋒的位置。他對禁區的後上衝擊力，可能比普巴及費南迪斯更強。

雖然雲迪碧克今季踢防中次數增加，但工作都是負責迫搶，連繫中前場，支援進攻，他並不擅長為中堅補位，也非控制節奏的指揮家，不太勝任6號位。具體來說，他做不到尼曼查馬迪的工作，只能跟馬迪拍檔。

雲迪碧克是個走位聰明又勤力的球員，他不喜歡上腳。（Getty Images）

如果問雲迪碧克的踢法似誰人？其實與車路士領隊林柏特球員時代的風格相似，同樣是不惜氣力的效率型球員，擅長走位及禁區入楔，會後上攻門，但控球及帶波推進方便較遜色，亦不是Holding Midfielder的材料。

雲迪碧克加盟未能解決馬迪接班人的問題。（Getty Images）

曼聯陣容上最急需的位置是防中及右翼，其中6號位球員只得32歲的馬迪勝任，費特洛迪古斯及麥湯米尼更似8號位、Box to box中場的類型。如今加上雲迪碧克來投，令到曼聯8號位的儲備更強大，他在新球季可以跟普巴及費南迪斯輪換。上季最後兩場聯賽，已見費南迪斯疲態盡現。如果有位同樣具級數的球員輪換，對他及普巴也是一件好事。

曼聯中場球員與雲迪碧克比較。（天空體育）

【以往效力過曼聯的荷蘭球員】

+ 6 + 6 + 6

如果按照上季陣式，雲迪碧克、普巴及費南迪斯之中，同時只能有兩人在場上。有沒有方法可以令到3人一起上陣？其實有個大膽的想法，曼聯求購查頓辛祖受挫，欠正宗翼鋒，反而中路球員卻一大堆，可以考慮轉踢4-4-2的菱形中場，安東尼馬迪爾及拉舒福特以雙箭頭攻堅，費南迪斯、普巴及雲迪碧克就出任菱形中場其中3隻角，他們可以按情況互換位置，至於菱形中場的底角則是馬迪。不過，蘇斯克查上任曼聯領隊後，記憶之中都未用過這套陣式。

普巴及費南迪斯是曼聯的必然正選。（Getty Images）

【雲迪碧克加盟後曼聯陣式變化】

總結而言，雲迪碧克可以分擔普巴及費南迪斯的上陣時間，帶來更豐富的戰術變化，但馬迪接班人的問題仍然未解決。