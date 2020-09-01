【足球轉會】阿仙奴透明人奧斯爾終有着落　赴中東掘金繼續享高薪

足總盃決賽，無份；社區盾，一樣無份。阿仙奴陣中人工最高的奧斯爾，已成主帥阿迪達眼中的透明人。 一身球技不怕沒人欣賞，中東球會聘約如雪花紛至，沙特阿拉伯豪門艾納斯（Al Nassr） 據傳出到1500萬英鎊年薪邀請他過檔。

奧斯爾在阿仙奴，有份練習，無份落場，連後備都無，名字從大軍名單中消失。領隊阿迪達去年12月上任時曾信誓旦旦說過會以奧斯爾為重心，到今年7月時已轉口風：「我相信奧斯爾未能上陣會感到不開心，但他之後受傷了，我們要再看他的情況如何。」

當時阿迪達揚言，深信奧斯爾這個曾跟他一起在阿仙奴並肩作戰3年的隊友，「他擁有獨特的能力，在他的位置上是個特別的球員，並能夠憑他的質素貢獻球隊。」可是他未有給予後者機會，自英超6月復賽以來均未獲派上陣，只有兩場被列後備，其餘賽事連大軍名單也不入。

從球隊之前的操練片段來看，奧斯爾笑着跟隊友一起練習，身體理應沒有任何問題，跟球會說他「背部受傷」的講法有出入。他早前亦曾在Twitter玩踢爆，說自己已準備好隨時上陣。前隊友兼領隊阿迪達完全不給他面子，奧斯爾並未因此自暴自棄，還跟前阿仙奴隊友法明尼（Mathieu Flamini）一起操練，為新球季作好準備。

【英超】奧斯爾不甘被受傷踢爆真相 阿迪達制不住阿仙奴舊同袍？

奧斯爾跟阿仙奴前隊友法明尼一起操練。（Instagram@m10_official）

【奧斯爾早前踢爆阿迪達講大話】

與億萬富豪前隊友操練

奧斯爾在Instagram上載一張跟法明尼預備High Five的照片，並寫上：「跟能夠推動你的人一起操練，永遠是一件充滿樂趣的事」，彷彿在諷刺另一前隊友阿迪達「未能給他動力」。

值得留意的是，現年36歲的法明尼，2018/19球季後已退役。2004年他從馬賽首度轉投阿仙奴，4年後轉投AC米蘭，2013年重返阿仙奴，跟阿迪達和奧斯爾做隊友。2016年轉投水晶宮一季，在西甲球會基達菲度過球員生涯最後兩年時光。掛靴後他全情投入環保能源業務，旋即轉型為商業大亨。他早在2008年已跟老友Pasquale Granata在意大利共同創立生物化學公司 GF Biochemicals，以植物廢料生產石油替代產品，晉身億萬富豪行列，被公認是最富有的前足球員。

法明尼如今已是環保能源企業家兼億萬富豪。（網上圖片）

說回奧斯爾本人，坐享全隊最高35萬英鎊周薪的他，8月初曾批評球會管理層，認為球隊在新冠肺炎疫情爆發後推行的球員減薪措施太急進，「我們需要更多資料，很多問題都未有答案。在大量不確定因素之下，每個人都接受延遲出糧……當財務前景較明確、到有需要時才減薪，可是我們在沒有任何諮詢的情況下匆匆推行（減薪）。」

他認為：「我們有權利知道一切、金錢去了哪裏，但球會沒有給予我們足夠詳情便要我們作出決定。對於如此重要的事情，實在來得太快，並帶來很大壓力。這並不公平，尤其對於年輕球員而言，因此我拒絕接受。」他更稱，「如今當你看到球會裁減（55個）職位，或許我是對的。」

主帥阿迪達並不同意奧斯爾的論點，指出球會對如何重整架構有十分詳盡計劃，並聲稱，「球員都為在財政困難時能作出貢獻感到高興」。

阿仙奴陣中高薪球員：

+ 2 + 2 + 2

轉移陣地到中東掘金亞冠盃見？

奧斯爾跟阿迪達句句「頂到行」，在球隊中自然無運行，他跟阿仙奴合約到2021年6月才屆滿，曾一度盛傳他不介意一直坐冷板到約滿為止。據報中東多支球隊均有向他招手，最有誠意一隊，相信是沙特阿拉伯豪門艾納斯（Al Nassr） 。

土耳其傳媒Fanatik報道，艾納斯希望今夏引入奧斯爾，如未能跟阿仙奴就轉會費達成共識，他們亦會嘗試力勸對方留待至明年約滿，才以自由身轉會。艾納斯被指開出1500萬英鎊年薪，相當於周薪近29萬英鎊，表面看來跟奧斯爾在阿仙奴的35萬英鎊周薪低近兩成，然而當地不用繳付個人入息稅情況下，人工可望淨賺，變相又有人工加。在目前各大富豪球會均無意收購已屆31歲的他情況下，實在是一份不可多得的超級筍工。

艾納斯是沙特阿拉伯班霸之一，也是亞冠盃常客，假如奧斯爾落實加盟，球場重新開放之時，香港球迷或有機會在亞冠盃一睹他的風采。

【今夏已落實轉會】