【港超聯】大埔區議會通過授權新區隊　和富大埔或仍獲民政局資助

大埔區議會今日（9月1日）召開第五次大會，通過授權栢禧體育會成為來季大埔區區隊，惟「前任」區隊和富大埔（大埔足球隊）下季仍有望獲取民政局資助。

大埔區議會於7月初通過臨時議案，撒回大埔足球隊（即和富大埔）2020/21球季代表大埔區參與足總旗下賽事。區議會今日再開會，商討區隊後續安排，並邀得有意承接授權的栢禧體育會負責人何信賢、秘書李麗麗出席。

栢禧體育會負責人何信賢（左）及秘書李麗麗出席大埔區議會會議，向議員講解球會理念及計劃。（袁志浩攝）

栢禧申請成區隊 區議會聚焦程序問題

栢禧在會上談及球會發展計劃，指希望透過大埔區隊的身分延續青訓理念，並加強社區參與，推動中年及老年人參與足球活動。球隊指若取得區隊資格，將在大埔區內邀請小朋友加入青訓系統，並強調無論職球員的公開招募，均會以大埔人為優先。栢禧亦重申，球會願意接受監察，除在董事局內加入區議會代表，也有意加入更多績效指標，如實檢討。

不過，區議會今日討論集中於程序問題上。區鎮樺及李耀斌等議員提出，區議會在沒有對外正式公布或招募新區隊下，只選擇性審議栢禧申請，程序不公平。胡耀昌則認為程序上雖能「盡善盡美」，惟因栢禧需向足總申請會籍，討論具急切性；陳振哲等議員就表示，撒回和富大埔授權的消息廣受傳媒報導，已有充分時間及途徑予有意申請的球會表達意向，相信議案並沒違反程序。

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最終經過接近3小時的討論，區議會主席關永業決定表決「大埔區議會授權栢禧體育會作為2020/21球季代表大埔區的地區球隊，參與香港足球總會賽事」，議案在9票支持、0票反對、11票棄權下獲得通過。

何信賢稱，5月底已向足總提出參戰來屆丙組的意向，獲區隊授權後將再申請足總會籍，惟形勢「被動」。他指會先與足總、區議會等溝通各種銜接安排，希望能凝聚大埔區、並借助跟下季港超球隊晉峰的關係，成為有潛質球員的跳板，也不排除考慮以「大埔」冠名球會，甚至爭取晉峰以大埔區作港超主場。何信賢說：「栢禧成立逾廿年，終可爭取到資源發展球會。若足總承認區隊身份，青年軍料獲賽馬會資助，但民政局是否提供場地及撥款，情況仍很混亂。」

和富大埔自7月中已被區議會撤回區隊授權。（資料圖片）

和富大埔料再獲資助 議員質疑民政局決定

按照民政局地區足球資助計劃，局方會根據其參與足總聯賽的組別，向18支區隊提供資助，區隊同時也可優先租用康文署豁下場地作訓練之用。會上胡耀昌引述立法會文件，指出「區隊」屬區議會認可及支持的球隊。他提及和富大埔雖已被區議會取消來季區隊授權，但仍有意參與足總聯賽甚至港超，質問民政局會否在此情況下，繼續向對方批出相關資助。

大埔民政專員陳巧敏回應指，和富大埔已在5月底前報名參加2020/21球季足總賽事，「報名時球隊的區隊代表性仍未受質疑，按我理解，局方會以截止報名時的情況為主，根據資助計劃，向區隊提供資助。」她又稱民政局正檢討資助計劃，若議員希望當局向多於一支區隊（栢禧）提供資助，可協助反映意見。

出席的康文署代表張桂恩就補充，如和富大埔最終出戰港超，將按足總規例繼續享有主場安排，「主場問題由總部跟足總協調，但未必一定使用大埔運動場。」對政府回應，胡耀昌感到十分失望，「民政局只撥款予自己屬意的球隊，並漠視跟區議會的合作態度。」

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