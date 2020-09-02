足球轉會｜阿仙奴擴大巴西兵團簽里爾中堅　後防新星師承荷西方迪

阿仙奴愛上巴西兵？ 兵工廠宣布從法甲的里爾簽入巴西中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes），據報這名22歲守將轉會費為2600萬歐元。馬加希斯是阿仙奴近兩季簽入的第4位巴西球員，這支英超勁旅去年買了大衛雷斯及加比爾馬天尼利，今夏還簽了韋利安。

阿仙奴在當地時間昨晚（9月1日）透過官網宣布，從法甲球隊里爾收購加比爾馬加希斯，雙方簽下一紙長約。這名巴西中堅將會穿上6號球衣。馬加希斯透露，他考慮過多間球會的邀請後，決定選擇阿仙奴。他說：「這是一次超現實的經歷，我得到幾個球會的招手。」

加比爾馬加希斯將會穿上6號球衣。（阿仙奴官網）

馬加希斯續說：「我跟家人、經理人及里爾的總監商量後，我覺得阿仙奴有歷史及傳統，未來幾年的計劃亦令人期待，驅使我加盟，所以我來了，穿起阿仙奴的球衣，我會為球會竭盡全力。」阿仙奴領隊阿迪達表示，馬加希斯在里爾已經證明了自己的實力，期待他未來在阿仙奴可以繼續成長。

馬加希斯是阿仙奴近兩季第二次從里爾買人，他們上季以破球會紀錄的7200萬歐元從里爾收購了翼鋒尼高拉斯比比。比比及馬加希斯都是里爾在18/19球季贏得法甲亞軍的功臣。

阿仙奴宣布加比爾馬加希斯來投，雙方簽下長約。（阿仙奴官網）

阿仙奴近兩季簽了很多巴西球員，上季有後防老將大衛雷斯及前線小將馬天尼利加盟，今季先簽自由身的巴西翼鋒韋利安，如今再買馬加希斯，阿仙奴的巴西兵團已經累積到4人。

馬加希斯的足球路由13歲開始，獨個兒離鄉別井，由家鄉聖保羅加盟700公里以外的球會艾華斯。最初馬加希斯難忍思鄉之苦，一星期後就逃回家，但經球會及父親指引，最終他決定在艾華斯開展足球生涯。3年後，他簽下職業球員合約，開始在巴乙上陣。

2017年1月，他再遠離家鄉，以150萬歐元加盟里爾。他初到歐洲的發展並不順利，最初只在里爾B隊上陣，2017年夏天被外借到特魯瓦，也是為B隊上陣為主。在2018年，馬加希斯到一個新國度遊歷，被外借至克羅地亞的薩格勒布戴拿模，但同樣地，一隊上陣機會只得一次，大部分時間踢預備組。

加比爾馬加希斯在去年2月，才開始在法甲里爾立穩陣腳。（Getty Images）

外借生涯浮浮沉沉，他在2018年夏天回到里爾，到2019年2月，他等到一次機會，球隊隊長蘇馬奧路停賽，馬加希斯獲得機會，自始平步青雲，站穩球隊正選。馬加希斯及荷西方迪的一老一少組合，令里爾後防穩如泰山。

馬加希斯十分感謝荷西方迪教導，他曾說：「當荷西方迪來到里爾時，他鼓勵我，叫我加把勁，把握好機會。無論是場內，還是場外，他一路以來教了我很多。」

馬加希斯的傳球能力獲多方讚譽。（Getty Images）

馬加希斯踢法全面，他身高1.9米，有良好的身體質素，他亦喜歡用波，傳球能力不俗。在上季法甲，馬加希斯平均每90分鐘傳球62.8次，成功率84.3%。他有578次向前傳球，是整個聯賽向前傳球第二多的球員，而他的長傳成功率亦有72.3%。

英國媒體《BBC》的記者曾跟里爾會長盧比斯（Gerard Lopez）談論過馬加希斯，當時盧比斯盛讚他有力量及速度，傳球非常好，接近入選巴西大國腳。馬加希斯覆蓋範圍大，如果他踢左中堅的話，相信可以有效為助攻力強的左閘基蘭泰亞尼補位。

【今夏已落實轉會】