51歲「桌球皇帝」亨特利復出　最快月底出戰歐洲大師賽

最強之人重出江湖，你會期待亨特利對奧蘇利雲的大戰嗎？ 51歲的「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry）退休8年後復出，持外卡參加未來兩季的世界桌球巡迴賽，最快會在9月底出戰歐洲大師賽。亨特利表示掛念比賽的感覺，很享受重新拿起球桿。

來自蘇格蘭的亨特利在90年代橫掃桌球壇，在90年代7次贏得桌球世界錦標賽冠軍，被視為史上最偉大的桌球手，更有「桌球皇帝」的外號。亨特利職業生涯贏得36次排名賽錦標，比應屆世界賽冠軍奧蘇利雲少一次。

在1992年，亨特利意氣風發地舉起獎盃，接受女友的親吻。（Getty Images）

【重溫亨特利全盛期英姿】

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他在2012年世界賽8強出局後退役，想不到在8年之後，他以51歲之齡宣布復出，至少會參加兩季賽事。亨特利會獲得世界桌球巡迴賽的外卡，出戰未來兩季的賽事。

新球季在周日展開，但錦標聯賽已經抽籤，所以亨特利最快可以參加的比賽是9月21日到27日舉行的歐洲大師賽。亨特利說：「能夠有機會在未來兩季再參加一些比賽，真的很興奮！最近在世界元老賽（World Seniors），我很享受重新拿起球桿的感覺，加上與Steve Feeney接受SightRight的訓練，令我在比賽中更有信心。」亨特利表示十分掛念比賽，但沒有為這次復出定下目標。

亨特利近期的樣子。（亨特利Twitter）

亨特利表示在元老賽重拾比賽的感覺。（亨特利Twitter）

世界桌球巡迴賽主席赫恩（Barry Hearn）說：「我很高興史提芬（亨特利）再參加巡迴賽，他是這項運動的巨人，我知道在未來幾個月，每次他出場比賽，都會吸引全部人的關注。很開心見到史提芬那團比賽的火還在燃燒，加上他過去超卓的成就，所以毫不猶疑就給他復出的機會。我祝願他在未來兩季一切順利。」

在2008年世界錦標賽，奧蘇擊敗亨特利。（Getty Images）

奧蘇利雲也視亨特利為偶像，他曾經說過：「如果我不是桌球最偉大的球員，那麼只有一人能夠得到這個稱號，就是亨特利。」在未來兩季，不知亨特利有沒有機會再跟奧蘇交鋒？