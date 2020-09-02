西甲｜美斯父親今晤巴塞會長談判　隊友：美斯仍在WhatsApp群組中

美斯父親（Jorge Messi）今日（9月2日）將與巴塞隆拿會長巴圖美奧（Josep Maria Bartomeu）會面，商討如何解決美斯離隊的風波。西班牙傳媒透露，巴圖美奧希望美斯續約一年，若果美斯堅決今夏離隊，相信雙方會各讓一步，為美斯定下合理的轉會費。

美斯父親已飛抵巴塞羅那，多間媒體披露，他今日將會跟巴圖美奧會面，商討美斯的前途。西班牙《馬卡報》稱，巴圖美奧會向美斯提出新約，續約至2022年，新合約都會包括自由離隊的條款，該條款在明年夏天生效。巴圖美奧的會長任期明年屆滿，他不想成為放走美斯的「罪人」，所以傾向說服美斯留隊。

巴塞隆拿會長巴圖美奧希望美斯留隊多一年。（Getty Images）

不過，若果美斯不肯留隊，堅持要在今夏轉會窗離開的話，雙方就會探討離隊的方式。美斯一方認為合約中的自由轉會條款有效，只要在新球季開始前，他就可以免轉會費離隊，但巴塞一方則指該條款時效已過，若果美斯堅持離開，他需要支付7億歐元違約金。

美斯會不會在今夏離開到巴塞？（Getty Images）

據《馬卡報》分析，雙方都不想鬧上法庭，希望透過談判解決。美斯一方引沙維及恩尼斯達為例，希望巴塞也讓美斯體面地離隊，但巴塞指沙維及恩尼斯達是轉到亞洲球隊，但美斯則希望加盟巴塞在歐聯的競爭對手。

美斯希望可以像恩尼斯達及沙維般與巴塞和平分手。（Getty Images）

報道指，最終很可能是雙方各讓一步，巴塞不再堅持7億天價，美斯亦不再要求免費走人，商討出一個曼城、巴黎聖日耳門等球會承擔得起的價錢。巴塞高層其實也有分歧，部分人認為堅持7億違約金是不現實的，應該尋求一個對巴塞最有利的做法，亦有部分人堅持企硬，不怕跟美斯對簿公堂。

法蘭基迪莊表示，美斯仍在球隊的WhatsApp群組入面。（Getty Images）

雖然美斯與巴塞高層勢成水火，但他跟隊友仍有聯繫。巴塞中場法蘭基迪莊說：「我希望當我歸隊時，美斯仍在球隊之中，但此事不是我能控制的。他其實還在我們的聊天群組入面。」

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另外，有英國傳媒透露，美斯已經跟曼城母公司城市足球集團達成協議，美斯會簽約5年，合約總值5億歐元。在頭3季，美斯會效力曼城，之後就轉到城市足球集團旗下另一支球隊紐約城。除了合約的薪酬外，美斯還會得到城市足球集團的部分股權。