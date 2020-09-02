【美網】33歲梅利掙扎成功絕地反勝晉級　大坂直美用口罩發聲

2019年1月，「前一哥」梅利（Andy Murray）在澳洲網球公開賽記者會上哭別網球，他當時以為，纏繞不休的臀部傷患，為熱愛的網球生涯畫上句號。 上屆澳網首圈出局，已是他對上一次大滿貫男單出場，再一次臀部手術後，僅以男雙、混雙賽事參與心愛的溫布頓。以外卡參賽、世界排名跌至100位開外成為他的新常態，就算現實多殘酷，仍堅持掙扎下去。 美網首圈遇上世界排名較他高65位的24歲日本球手西岡良仁，連輸兩盤4：6，陷入絕境之下咬緊牙關，連贏三盤絕地反勝晉級，賽後累得不似人形，至少他打不死的拼搏精神回來了。

無止境的傷患，令33歲的梅利跟網壇三大天王費達拿、拿度和祖高域成就差距愈來愈大，三屆大滿貫得主淪為外卡常客，目前世界排名已跌至115位。他對網球無比熱愛，令他拒絕就此離開球場，即使滿身傷痕累累，還是決意再次站起來。

這場比賽正好是他生涯縮影，落後兩盤才是開始：面對年輕9年的對手，拒絕棄械投降，之後連續兩盤戰至決勝局，以7：6（7：5）、7：6（7：4）扳平後，第5盤贏6：4，擊敗對手後自己也筋疲力盡。

【梅利激戰五盤絕地反勝圖輯】

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第十次落後兩盤絕地反勝

這個他在2012年稱霸的球場，觀眾席上空無一人，缺乏觀眾打氣令梅利開局完全不似梅利，頭兩盤5次發球雙錯誤、30次無壓力下失誤，直到第三盤尾段才尋回自己，第四盤西岡良仁只差一分獲勝之際，被梅利一記反手斜線救回。捱到第五盤第五局再度被打破發球局，他施展頑強韌力後來居上，生涯第十次從落後兩盤劣勢下成功反勝。

賽後梅利坦言：「我很累，最糟糕的應該是我的腳趾。」第五盤開始時他的腳趾一度需要接受治療，「兩隻腳趾公都磨損了，體能上我還可以」。「比賽開始時，我有點怕比賽會拖長，畢竟我已好一段時間無落場」，他嘗試控制比賽節奏，到落後兩盤時已無可選擇，只可放手一搏力求過關。

美網星光熠熠男單退賽名單（按圖進入）

+ 4 + 4 + 4

梅利：「我需要浸緊急冰浴」

即使身為網球界有名的「五盤先生」，一副身體已不及往時，他幽默地說：「賽會在更衣室設有冰浴，指明留作緊急用途，對我來說現在已到緊急關頭。我會問他們是否容許我使用，否則我會盡快趕回酒店（浸冰浴）。」

他直言，「今仗是我自從2019年澳網以來，打得最多的一場。」無獨有偶，他在去年澳網第一圈也是打足五盤，只是那次他不敵西班牙球手艾吉（Roberto Bautista Agut）。

今場比賽歷時4小時39分鐘，下一輪對手是另一個後生仔，年僅20歲的加拿大15號種子球手奧積艾利亞森（Felix Auger-Aliassime）。看着他賽後頹然攤坐在長椅上，下一場形勢難以樂觀，管它的！就讓梅利先好好享受今場難得的勝利吧。

【美網】兩大巨星缺陣祖高域似無對手 女單世界前十球手半數退賽

大坂直美進場時特別戴上一個黑底白字、寫上Breonna Taylor的口罩，悼念這位被美國警察槍擊身亡的黑人女性。（Instagram@OsakaNaomi）

大坂直美用口罩發聲

首圈其餘賽果正路，男單頭號種子祖高域（Novak Djokovic）、二號種子添姆 （Dominic Thiem）、三號種子丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）等全部輕鬆晉級；女單頭號種子卡露蓮娜比列絲高娃（Karolina Pliskova）、二號種子堅寧（Sofia Kenin）、力爭第24個大滿貫錦標的莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）和四號種子大坂直美亦順利晉級。

大坂直美進場時特別戴上一個黑底白字、寫上Breonna Taylor的口罩，悼念這位被美國警察槍擊身亡的黑人女性，勇敢為種族議題發聲，成為賽事首圈焦點人物。

美網星光熠熠女單退賽名單（按圖進入）