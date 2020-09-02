【環法單車】高速過彎撞欄被拋出賽道　車手機智保命換車踩畢全程

周二（1日）環法單車賽第4站，比利時車手賓諾特（Tiesj Benoot）落斜時發生意外，他過彎時失控，高速撞向防撞欄，單車損毀，但幸好他炒車前計劃好怎樣落地，傷勢輕微，換車後繼續比賽。

環法單車賽昨日舉行第4站，由Sisteron踩到Orcières-Merlette，全長160.5公里。離終點26公里時，太陽網（Sunweb）車隊的賓諾特與一班領前的車手一起高速落斜，但他過彎時失控，直衝向外欄。戰車撞中鐵欄，而他個人就飛出欄外，在外面的草地落地。

【賓諾特驚險意外經過】

不幸中的大幸是，賓諾特沒有嚴重受傷，倒地後很快起身，待隊車來到，換上新車後，他可以繼續比賽，完成今站賽事。不過，那部單車就重創，近座位的單車架受損，整個座位甩了出來。

賓諾特最後以4小時23分56秒完成，排第117名衝線。他賽後說：「我有些皮外傷，手指需要照一照X光，但我這次很幸運。」

賓諾特雖然飛出欄外，但傷勢沒有大礙。（Cycling Weekly）

這名26歲車手形容事發情況，他說：「我想在那段落斜追上Nils Politt，我本身追近了一點，但我過彎速度太快，結果出了意外。」

「我感覺方向不對，之後是驚慌的反應，你就會自然地煞車，跟住就失控。我見到自己離防撞欄愈來愈近，開始思考怎樣盡可能安全落地。」

「實在太遺憾，我本來感覺愈踩愈好。真的很可惜，但其實這次意外有機會更加嚴重。我還未見過被撞爛那部單車。我的狀態已經有進步，向前看吧！」

今站賽事由斯洛文尼亞的羅格力（Primoz Roglic）以4小時7分47秒贏得冠軍。至於法國車手阿拉菲臘（Julian Alaphilippe）就以第5名衝線，總排名繼續保持首位，保住黃色戰衣。

阿拉菲臘繼續保住黃色戰衣。（路透社）