【巴塞鬧劇】阿根廷媒體放震撼彈　宣稱「美斯90%機會留隊」

美斯父親Jorge與團隊周三（2日）晚上跟巴塞隆拿會長巴圖美奧會面，外界一致指出，90分鐘會議雙方各持己見，未能達成共識。 然而阿根廷TyC Sports電視台記者爆料，指出美斯已接近放棄抗爭，宣稱對方「90%機會留在巴塞隆拿」。

美斯父親Jorge、兄長Rodrigo加上一個律師，與巴塞會長巴圖美奧及球會另一董事局成員波達斯（Javier Bordas）會面。長達1.5小時會議，ESPN引述消息人士指並無突破。巴圖美奧強調美斯合約到2021年才屆滿，任何想簽入他的球隊必須付出7億歐元違約金。Jorge則堅持美斯有權免費離隊，指出2017年簽訂的合約中列明，他可以在任何一季季尾要求免費離隊。

消息指雙方各不退讓，會議一度陷入僵局。雙方將再作進一步談判，惟暫時未為下一次會面作安排。

美斯父親抵達巴塞隆拿並跟巴塞會長巴圖美奧會面。（路透社）

【美斯去向網民瘋狂改圖】（按圖進入）

+ 13 + 13 + 13

阿根廷媒體：美斯9成機會留隊

美斯父親Jorge周三早上飛抵巴塞隆拿後，接受西班牙體育節目《Deportes Cuatro》訪問時坦言，難以想像愛兒留在魯營。當他被問及對事件看法時，以單字「困難」回應，記者再追問「是否要他留隊有困難？」Jorge回應「是」。

可是美斯祖家阿根廷媒體卻爆出另一版本，阿根廷TyC Sports電視台記者Martín Arevalo,指出：「美斯90%機會繼續留在巴塞隆拿。」

【美斯潛在新東家賠率】

+ 4 + 4 + 4

美斯的最後答案

美斯90%留隊消息，陸續在阿根廷媒體流傳，是真是假目前難以定奪。唯一肯定的是，美斯將會在周四給予最後答案。

巴塞周三並無操練，美斯有一日時間考慮，並在周四作出決定。阿根廷消息指，美斯正考慮留在巴塞一年，直到2021年6月底約滿為止，然後挺起胸膛離開巴塞隆拿。

【巴塞球迷上街支持美斯】

【朗奴高文欲清洗球員名單】