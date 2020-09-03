【足球熱話】英超賽會突宣布中止中國轉播協議　香港可能無波睇？

英超聯賽會突然在Twitter宣布，即日終止跟中國承辦商的電視轉播協議。 賽會並未提供進一步資料，暫時未知會否影響中國及香港地區在9月12日開鑼的2020/21球季英超轉播。

英超賽會僅稱，「英超聯現階段不會作出進一步評論」。

今年7月，《彭博社》報道中國中央電視台（CCTV）會停止播放2019/20球季餘下英超賽事。當時正值中英兩國政府關係陷入緊張，外界一度估計事件或跟外交風波有關。

不過及後不同媒體跟進報道指出，中國停播英超只限電視轉播，並未包括網上串流直播平台，2016年以7億美元購得英超版權的PPTV，未受影響。

英超賽會突宣布中止中國轉播協議：

The Premier League confirms that it has today terminated its agreements for #PL coverage in China with its licensee in that territory.



The #PL will not be commenting further on the matter at this stage. pic.twitter.com/2TuwZeM9m4 — Premier League Communications (@PLComms) September 3, 2020

純粹錢債風波？

英國《每日郵報》上月曾報道，PPTV尚未支付今年3月到期的一筆2.09億美元版權費，當時英超受新冠肺炎疫情全球爆發停擺。

英超轉播版權3年為一期，PPTV繼2016年後，2019年據報再以約7.3億美元投得3年版權。PPTV由中國零售商蘇寧擁有，中國地區近年成為英超海外轉播收入最高地區之一。

（有待更多消息，持續更新）