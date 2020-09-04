【足球熱話】久保建英上台獻唱　「係竹蜻蜓呀」引發掌聲如雷

來到新環境，做什麼可以打破隔閡，讓今後生活比「我要進來了」更順利？ 日本足球新希望久保建英，今季被皇馬外借至西甲維拉利爾，已在熱身賽上陣。而球會官方頻道的短片顯示，久保不僅扭得好亦唱得鬼馬，惹得一眾隊友笑開顏。

久保建英上季加盟皇馬後被外借馬略卡，雖未能協助小島球隊護級，但表現飲譽西班牙。皇馬表明今季繼續外借久保，讓他磨練，球會如「烏蠅嬲蜜糖」要求借用，「日本美斯」最終落入「黃色潛水艇」手中。久保在近期熱身賽上陣，例如前天對戰皇家蘇斯達贏2：0，協助前場壓迫，獲得好評。

久保建英外借加盟一季 維拉利爾正待「超值套餐」落實

久保建英年僅19歲，活力充沛，在熱身賽負責前場壓逼時，效果出色。（Twitter）

10歲時獲得巴塞隆拿的日本集訓營挑選到拉馬西亞足球學院培訓，久保的西班牙語相當流利，溝通不成問題。但久保來到新境地，「Sunday新豬肉」要融入群體，只好多行一步。維拉利爾上周一次聚會，久保當着全體新隊友面前，即席獻唱一曲《多啦A夢》（前稱《叮噹》）主題曲。

不足半分鐘的短片，久保的歌聲跟原唱者，聲演多啦A夢的配音員大山羨代，稍有相似。久保演唱這首家喻戶曉的歌曲，台下一班隊友開始拍掌打拍子助興，愈聽愈起勁，甚至舉起毛巾「揈來揈去」。久保唱到「ハイ！タケコプター」 ，亦即粵語版那句「你睇，叮噹嚟喇／你睇，係竹蜻蜓呀」，掌聲與歡呼聲最為高漲。

久保建英對皇蘇一仗表現，獲當地傳媒好評。（維拉利爾官方圖片）

不過，久保建英在社交媒體上不算活躍，未見他分享這條「開金口」影片。

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