【英超】車路士擺烏龍歡迎變出醜　夏維斯頓成汽車品牌

盛傳已久，車路士終於宣布簽入利華古遜新星夏維斯（Kai Havertz），成為「藍戰士」今夏第7名新兵，新球季將與德國同鄉迪姆華拿在前線攻堅。 夏維斯初來乍到，除了手持車路士的球衣外，更獲得「車仔」一份別開生面的見面禮。

車路士在今夏轉會市場買完一個又一個，繼購入薛耶治﹑迪姆華拿及芝維爾等球員後，宣布效力利華古遜的夏維斯，英國傳媒指以7100萬英鎊的轉會費正式加盟，成為今夏車路士第7名新兵，來季將與同鄉華拿一同為車路士攻堅。

夏維斯投車路士簽約5年 今夏已添7新兵藍軍錢從何來？

盛傳已久，夏維斯終於加盟車路士。（車路士Twitter截圖）

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原先跟隨德國國家隊出戰歐國聯的夏維斯，早前突然離隊前往英國，處理加盟車路士的事務。謠傳已久，如今終於亮相予史丹福橋球場，該名21歲的德國新星指加盟車路士是職業生涯的里程碑，他將會努力為球隊帶來不同的錦標，並表示十分期待與隊友在場上合作。

夏維斯首度離開德國「搵食」，需要適應在英國的生活，幸好他並非陣中唯一的德國球員。夏維斯﹑華拿及魯迪格同樣是德國國家隊的隊友，對夏維斯的適應新生活有一定的幫助，「華拿及魯迪格與我感情要好，亦是國家隊隊友，加上其他年青球員組成一支十分有活力的球隊，我相信我們可以為球隊帶來成功。」

迪姆華拿透過社交網站恭喜夏維斯加盟。（迪姆華拿Twitter截圖）

車路士首5輪賽程：

夏維斯是車路士今夏另一重點收購，他指主帥林柏特是加盟的其中一個元素，並表示自己的踢法與林柏特甚為相似，相信可在他身上「偷師」，「我從小觀看林柏特在場上的英姿，我與他同樣是個進攻球員，我認為在他身上將獲益不少，增強我的入球能力，所以我十分期待與他共事。」

夏維斯指主帥林柏特是其中一個吸引他加盟的原因。（車路士Twitter截圖）

車路士手民之誤 夏維斯慘變汽車品牌

初來乍到，夏維斯卻收到一份甚為尷尬的見面禮，事緣車路士在官方網站宣布夏維斯來投的消息時，不慎串錯夏維斯的名字，由「Kai」變成「Kia」，雖然車仔及時發現並改正，但亦逃不過眼利的網民們，隨即截圖並放上社交網站。

這個手民之誤，成為不少網上改圖的素材，頓時成為汽車品牌「夏維斯」，網民笑言車路士與Kia Motors簽下贊助合約，更有網民抵死地為新兵們的名字變成不同的汽車品牌，正如「特斯拉華拿」。

車路士官方網站犯下手民之誤，將夏維斯的名字變成「Kia」。（Twitter截圖）

夏維斯的名字變成汽車品牌，網民打趣地將他的樣子放在車子上。（Twitter截圖）

【今夏已落實轉會】