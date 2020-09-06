【F1】威廉士家族最後一戰　堅毅個性締造輝煌歷史

9次車隊總冠軍、7次車手冠軍、114場分站冠軍，威廉士車隊是F1最成功的車隊一，但近年變遷使他們只能於車群最後苦苦掙扎，最後決定在2020年意大利站後易主，威廉士家族離開F1舞台。 車隊之名雖然獲得保留，但沒有威廉士的威廉士，聽起來似是一個空殼，不禁令人黯淡神傷。

威廉士創辦人威廉士爵士（Sir Frank Williams）是個徹頭徹尾的車手，就算不落場參賽，亦是深愛賽車運動，賽車兩字早就已寫進了DNA內。1966年創立Frank Willams Racing Cars，最初只是一間出售賽車部件的公司，與好友哥域治（Piers Courage）在F2、F3奮鬥3年後，終於走進F1的世界。

必須一提，威廉士並非有錢人，賽車當時為「貴族遊戲」，參賽者多數都是有錢人或名門之後的公子哥兒，威廉士創立公司及車隊的資金來自他作為銷售員的血汗錢。

威廉士一直醉心賽車，賽車早已注入DNA。（網上圖片）

最初的威廉士落場砌車，用上了一副二手的巴拉咸（Brabham）底盤，配搭福特及哥斯禾夫（Cosworth）開發的DFV 3.0 V8引擎。雖然車身是二手貨，但他們1969年首次參賽，就已經於摩納哥及美國兩站奪得亞軍。

可是，哥拉治1970年荷蘭站意外身亡，痛失好友的威廉士強忍傷痛堅持下去，苦戰數年到1975年的德國站再上頒獎台。

不過，債台高築，威廉士唯有將車隊6成股權出售給加拿大「油王」禾夫（Walter Wolf），1977年將手上餘下的股份賣給了禾夫，車隊亦改名為Walter Wolf Racing。

威廉士贏得7次車手總冠軍、9次車隊總冠軍，實為F1史上最成功車隊之一。（Getty Images）

威廉士出產的5個世界冠軍（按圖放大）：

貨倉組成新生威廉士

威廉士沒有放棄，與車隊工程師赫特（Patrick Head）聯手，於一間棄置的地毯貨倉重身出發，並宣布組成Williams Grand Prix Engineering，亦即是今時今日的威廉士。

與上次不同，今次威廉士很快就成為了爭標份子之一，78年成為車隊亞軍，翌年成為車隊總冠軍，澳洲車手阿倫鍾斯（Alan Jones）更成為世界冠，81年雖然未能讓鍾斯蟬聯世界冠軍，但成功於車隊兩年霸。

威廉士車隊成為了競爭者，威廉士本人亦愈來愈沉迷於速度的世界，令到妻子珍妮（Ginny Williams）及女兒克萊雅（Claire）都曾表示，威廉士就算在家中亦是想賽車的事，家庭已被丟到不知第幾位，出外度假亦不會放鬆，到後來已是懶得叫丈夫、父親去度假。

珍妮1986年捧起英國站冠軍，於頒獎台上的氣魄可謂巾幗不讓鬚眉。（網上圖片）

沒有「鐵娘子」沒有威廉士

不過，1986年3月8日卻成為了威廉士人生的轉捩點。在法國完成試車之後，到場監工的威廉士與車隊成員一起趕車去機場。由於希望盡快回到倫敦參加一場長跑賽事，開車的威廉士愈開愈快，最後發生意外，威廉士身受重傷，最後四肢癱瘓。

整個車隊頓時群龍無首，家裏眾人一片茫然，心想會不會失去丈夫、父親。當時醫生曾向珍妮表示「不如抆喉」，讓威廉士免除痛苦，家人亦不需再沉淪於傷痛之中。

威廉士雖然四肢癱瘓，仍一直打理車隊到2012年。（Getty Images）

+ 2 + 2 + 2

不過，珍妮堅持要丈夫活下去，就算獨力一個人照顧3名子女及威廉士，她都不希望這樣失去丈夫。那一年車隊眾人只是希望「為威廉士取得勝利」，當他們贏得英國站的時候，上台的不是任何人，而是珍妮，車隊所有人都認為她才有資格走上頒獎台，因為她一人撐起了半邊天。

F1當時仍是「大男人世界」，雖然已不像是50、60年代時的「英雄時代」般，女人於賽車場是「花瓶」，但絕對仍是一個男人主導的世界，但珍妮走上頒獎台，沒有膽怯，沒有推卻，霸氣地捧起了金色獎盃，像是告訴全世界：「這是我應得的。」

這名「F1鐵娘子」90年代初曾出書談及身為威廉士夫人的生活及個人感受，可惜她於2010年證實患癌，3年後不敵癌魔離世，終年66歲。

克萊雅將與父親一起退出威廉士車隊。（Getty Images）

輝煌歷史敵不過時代變遷

威廉士車隊曾有多名星級車手效力過，文素（Nigel Mansell）、碧奇（Nelson Piquet）、普魯斯（Alain Prost）、戴文希爾（Damon Hill），都曾於威廉士奪得世界冠軍，車神冼拿（Ayrton Senna）亦曾開過威廉士的戰車，可惜最後意外身亡，成為威廉士爵士生涯中另一個遺憾。

威廉士車隊於1997年奪得最後一次車隊總冠軍及世界冠軍後，直到2015年仍在前列競爭，但卻已失去當年霸氣，與法拉利、麥拿侖、紅牛、平治等車隊鬥爭多年，始終未能重返巔峰。

克萊雅成為F1中少見的女性車隊領導人。（Getty Images）

威廉士2012年宣布終下來，由女兒克萊雅擔任代理車隊話事人，近年仍不時會落場督師。不過，這名以78歲的世上最長尋四肢癱瘓人士紀錄保持者，魄力已不大如前，紀錄片《威廉士》曾影到他在比賽時難敵睡魔，Netflix紀錄片《Drive to Survive》亦罕見他看見車隊表現低落時，洩氣地向女兒說「No real point（沒有意思）」，不禁令人覺得心酸。

近年威廉士成績每況愈下，一直都敬陪末席，資金成為了一大問題，需要倚賴「課金車手」去換來贊助，但始終無法走出低谷，今次出售股權，無疑是為了讓車隊可以繼續在F1生存。

威廉士近年表示雖不如前，但難掩他們昔日的輝煌。（Getty Images）

完了？別忘了他們是威廉士

老威廉士淡出多年，克萊雅亦宣布意大利站後退出威廉士。外界傳媒透露，新班主Dorilton Capital曾告訴克萊雅可選擇留下來，但後者選擇離開，意味43年以來，威廉士將不再由威廉士家族成員領導。

克萊雅大學畢業就於威廉士任職，整個人生都在車隊度過，是時候尋找新挑戰，要記住，當年老父賣車隊，轉個頭還不是東山再起？威廉士家族是否真的永別F1，筆者斗膽一句「肯定不會」。

靈魂人物離去，但車隊職員仍在，是真的徒具威廉士之名嗎？

未必，因為信念仍在。威廉士的信念是什麼？

無論如何，堅持到底，爭取勝利。

F1未來5站賽程（按圖放大）：