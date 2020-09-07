【東京奧運】IOC副主席：來夏必定開幕　除非爆發世界大戰

新冠肺炎疫情在日本未見舒緩，短期內看不到消散跡象，隨時禍及已經延後一年的東京奧運。不過，國際奧委會（IOC）副主席哥迪斯表明，不論疫情發展，奧運鐵定舉行。

兼任IOC協調委員會主席的哥迪斯（John Coates）接受《法新社》訪問稱，奧運因為疫症爆發，改期至來年7月23日舉行，不會再改，「不論有沒有新冠肺炎疫症，都會舉行，除非爆發世界大戰」。截至今天數字，日本共有逾7.1萬宗個案，昨日新增433宗個案。

哥迪斯負責協調奧運舉行事宜，表明東奧不會再延期。（Getty Images）

哥迪斯指東京奧運將一如東奧組委的主旨，以「311大地震」後的復興奧運為主題。面對如今全球疫情未止，舉行東奧象徵「黑暗盡頭有光明」，他說：「東京奧運將是擊倒新冠肺炎的運動會。」哥迪斯強調所有場地、選手村、運輸系統等都準備就緒，惟因延期一年，重新預留場地及酒店，以及延長贊助合約和轉播權等工作，都相當繁重。此外，由IOC及日本官員組成的專責小組上星期首度開會，研究來年奧運遇見的各種情况，例如邊境管制對運動員有何影響，觀眾安全觀戰等。

東奧在7月底再次舉行倒數一周年儀式，但疫情籠罩下，日本國民對是否舉行，意見有分歧。（Getty Images）

日本首相安倍晉三在上月底宣布因健康問題，將會辭職，尚待執政自民黨選出新任總裁而接任。宣布參選的現任內閣官房長官菅義偉表示尚未了解哥迪斯的訪問內容，僅稱日本政府將與IOC及東京都政府緊密合作，研究所有防疫措施，確保運動員及觀眾在安全情况下參與奧運。

疫情下的東京（按圖放大）

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