【歐國聯】英格蘭兩將違反衛生指引被逐　無緣作客鬥丹麥

英格蘭領隊修夫基周一（7日）證實，陣中兩名前場球員格連活特及菲爾科頓，因違反新冠肺炎的衛生指引，已剔除出大軍名單，不會於今周歐洲國家聯賽作客丹麥一戰上陣。

冰島傳媒近日爆料，指曼聯的格連活特及曼城的菲爾科頓，日前邀約女性回到自己的酒店房，修夫基證實確有其事。外媒指被邀的兩名女性於社交程式上載二人照片，令事件曝光。

兩人未有現身周一操練，英格蘭足總調查事件，最後確定二人違反了隔離指引，行為不檢點，決定將二人逐出今次大軍。

科頓（白衫）與格連活特首次為英格蘭披甲。（Getty Images）

格連活特及科頓已道歉。（Getty Images）

隔離指引嚴格 家屬亦不能會面

英媒指英格蘭周一操練後就會移師丹麥，為周三一戰作準備，但格連活特及科頓將會自行回家。據了解，英格蘭隔離指引十分嚴格，今輪大軍的家屬成員亦不准與球員見面，故今次曼市雙將私會女性，英足總絕不姑息。

被邀上房女性上載兩將照片令事件曝光。（網上圖片）

修夫基接受訪問時批評兩人「天真」，雖然自己身為人父，明白年輕人會出錯，但不會以此作理由輕恕兩人，之後會在合適時機再跟二人對話，又透露二人已就事件道歉。

其餘歐國聯戰果（按圖放大）：