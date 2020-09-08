【新冠肺炎】室內外運動場周五起重開　足籃球場有望解封

政府今日（8日）宣布進一步放寬防疫措施，本周五（11日）起將限聚令放寬至4人。當局將陸續開放室內外體育場所。足籃球場或可重開，似乎是波友喜訊，但一切仍待康文署公布作實。

自7月本港爆發第三波新冠肺炎疫情，康文署於7月15日起關閉轄下足球場、籃球場、體育館、泳池及泳灘等體育場所，至今已接近兩個月。此舉令體育教練及從業員等生計大受影響，也令部份大型賽事延期及取消。

籃球場自7月中至今已關閉接近兩個月。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始及民政事務局局長徐英偉今午召開記者會，因應疫情持續放緩及愈趨穩定，決定推行第3階段的放寬社交距離措施。

陳肇始稱，政府將重開在早前兩個階段中未能重開的體育場所，「希望市民有更多機會做運動，以保障身心健康、強健體魄去對抗疫情。」相關措施將於本周五（11日）生效，暫為期7天至9月17日。

政府宣布放寬限聚令，公眾溜冰場可有限度重開。（資料圖片／歐嘉樂攝）

在民政局安排下，香港超級足球聯賽球隊上周五（4日）已於指定場地復操，徐英偉指在跟業界緊密溝通後，本周五起會有限制地陸續開放室內外體育場所。市民在場所內需遵守4人「限聚令」，並在飲食、戶外運動及淋浴外的時間佩戴口罩。另外，溜冰場亦可重開作不多於4人的小組訓練。

然而徐英偉指，由於同場使用人數眾多，團隊活動的場所或會在下一階段才解封，並設人數上限，未知是否意味足、籃球場等稍後才可重開。

【部分重開康文署設施】

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徐英偉又透露，康文署會陸續公布更多重開設施的細節，包括下周重開體育館及水上活動中心等，但因部份體育館現用作全民檢測中心，預料場地需於檢測完成的兩日後開放。不過，徐英偉稱泳池風險較高，現階段不會開放。

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