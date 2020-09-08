【足球熱話】英格蘭球星領隊性事多　一人被判監前途盡毀

英格蘭兩大最有前途新星格連活特（Mason Greenwood）與菲爾科頓（Phil Foden）「帶女上房」被逐出國家隊，急色程度令全球嘩然。然而翻查英軍歷年紀錄，桃色醜聞說得上是源源不絕，四代隊長碧咸、泰利、里奧費迪南、朗尼，以至前領隊艾歷臣，全部曾涉不同程度桃色風波，隊中地位依然未受動搖。 話雖如此，當中也有一人因犯禁足球事業盡毀，兩位小將應緊記教訓。

英格蘭兩大新星格連活特及菲爾科頓，因邀約冰島女生到酒店而雙雙被逐出國家隊。（Getty Images）

英格蘭將帥歷年桃色風波：

基爾獲加（Kyle walker）／英格蘭國家隊喼帽：49

日前才在歐國聯賽事對冰島魯莽兩黃一紅被逐，30歲曼城右閘先後多次捲入桃色醜聞。最近一次是今年4月無視封城令，邀請兩應召女郎在家開性派對。

他事後道歉及被曼城罰款，英格蘭國家隊前途一度陷危機，主帥修夫基仍給予他機會徵召入伍，可是他竟因不必要犯規連累球隊少打一人，賽後他亦自知國家隊生涯「命不久矣」。

召妓事件之前，他已因多次背叛跟他育有3個孩子、拍拖11年的索爆前女友Annie Kilner，成為渣男界最新代表人物。

【基爾獲加與索爆前女友】

+ 6 + 6 + 6

林柏特、里奧費迪南、戴亞／英格蘭國家隊喼帽：林柏特106（29入球）、里奧費迪南81（3入球）、戴亞33

最為人記得的英軍性醜聞，莫過於2000年仍為年輕球員的林柏特、里奧費迪南、戴亞的集體性派對。

2000歐洲國家盃分組賽英格蘭1：0擊敗德國，未有入選大軍的林柏特、里奧費迪南和戴亞到塞浦路斯度假，並在酒店帶女上房慶祝。事件因為里奧和朋友舉機拍攝，影片見報後公諸於世，鬧得沸沸揚揚，三人英格蘭前途幾乎盡毀。

之後他們照樣入選英軍，隨時間過去事件已被淡忘，里奧和林柏特更成為英格蘭傳奇之一。

【英格蘭球星性事多】

阿當莊臣（Adam Johnson）／英格蘭國家隊喼帽：12（2入球）

眾多陷入桃色醜聞的英格蘭球星之中，以AJ後果最嚴重。2014年12月，當時效力新特蘭的阿當莊臣背着懷孕女友跟15歲女球迷交往，2015年3月涉嫌跟對方發生性行為被捕，經審訊後，2016年3月被判入獄6年，足球生涯盡毀。

警方調查期間，在AJ電腦中發現動物色情照片，惟未因而被起訴。他曾兩度上訴均遭駁回，並在2019年3月完成一半刑期後獲釋。出獄時仍只有31歲的他，沒有任何球會聘用，為他育有女兒的前女友，入獄前已因他有外遇分手。

【英軍翼鋒行錯一步前途盡毀】

泰利（John Terry）／英格蘭國家隊喼帽：78（6入球）

前車路士隊長向來是有名的「玩家」，即使已有穩定的另一半Toni，早年身邊女伴仍如車輪轉，2010年1月更被爆出偷食前車路士兼英格蘭國家隊隊友布歷治（Wayne Bridge）女友Vanessa Perroncel。

英國小報指兩人外遇為期4個月，Vanessa Perroncel堅持並無此事。時任英格蘭國家隊主帥卡比路（Fabio Capello）2010年2月褫奪泰利隊長資格，由里奧費迪南代替，至一年後獲「復職」。

這宗綠帽事件令曾是好兄弟的兩人十分尷尬。2010年2月，已轉投曼城的布歷治事發後首度在比賽中遇上泰利，賽前雙方握手環節，布歷治拒絕跟泰利握手，成為城中熱話。

【泰利勾義嫂犯眾憎】

+ 2 + 2 + 2

碧咸（David Beckham）／英格蘭國家隊喼帽：115（17入球）

好好先生碧咸也有失手一刻，他由曼聯轉投皇家馬德里後，跟前助手Rebecca Loos有過短暫外遇。女方獲聘數個月後被終止合約，2004年4月向英國小報爆料，宣稱曾跟碧咸交往4個月。碧咸否認事件，卻未就有關報道提出訴訟。

當時這宗誹聞轟動全球，不過對碧咸足球事業並無影響，這位前英格蘭隊長跟太太維多利亞的婚姻被指曾亮起紅燈，最終事過境遷至今依然情比金堅。

【自稱令碧咸出軌的女人】

艾殊利高爾（Ashley Cole）／英格蘭國家隊喼帽：107

曾是英格蘭最佳守將之一，艾殊利高爾跟女歌星太太Cheryl的結合有如金童玉女。可是他先後被妻子發現多次外遇事件，包括同一時間跟另外三女子有染，甚至在作客賽事期間，向外遇對象傳送裸照，終令Cheryl忍無可忍，在2010年世界盃前跟他離婚。

事件令A高爾爛滾渣男形象深入民心，雖說足球事業隨年齡增長自然下滑，但離開車路士後無以為繼，不無唏噓之感。

【一代左閘艾殊利高爾】

+ 11 + 11 + 11

艾歷臣（Sven-Göran Eriksson）／2001至06年擔任英格蘭國家隊領隊

英格蘭大軍的風流韻事以至風化案件不限球員，連領隊也不例外。2001至2006年期間帶領英軍的艾歷臣，在位期間亦曾爆出桃色風波。

2001年女友南茜（Nancy Dell'Olio）隨艾歷臣移居倫敦，一年後艾歷臣跟電視主播烏尼卡（Ulrika Jonsson）有過一段短暫外遇，之後他回到南茜身邊，至2004年再劈腿英格蘭足總女秘書法妮亞（Faria Alam）。

即使愛郎一再出軌，南茜仍願意繼續跟艾歷臣一起，兩人直到2007年才分手。事件爆出後，艾歷臣帥位未受影響，英足總卻將法妮亞辭退。

【前英格蘭第一夫人南茜】

+ 3 + 3 + 3

朗尼（Wayne Rooney）／英格蘭國家隊喼帽：120（53入球）

數到桃色風波，又怎少得一出道便爆出幫襯祖母級妓女的前英格蘭隊長朗尼？年僅16已在英超為愛華頓射入金球「收死」阿仙奴門將施文一球成名，朗尼18歲時被英國小報踢爆在利物浦色情場所召妓，跟已為人祖母的年長妓女大玩3P群交「多人運動」。

事件一度令他跟青梅竹馬戀人歌蓮關係陷入冷戰，得到對方原諒後，仍多次發生召妓出軌紀錄，不過已成為他妻子的歌蓮一次又一次選擇留在朗尼身邊，兩人婚姻至今未受影響，一起育有4子。

【召妓常客朗尼與太太歌蓮】