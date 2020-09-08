【新冠肺炎】康文署續解封部分體育設施　足籃球場等到何時？

康文署今晚（11日）公布公共服務最新安排，因應近日疫情放緩，部分戶外康樂場地將分階段於本周五起起陸續重新開放，而部分室內康樂設施如體育館主場（只限羽毛球場）、壁球場等將於下周四起陸續重開；至於較多運動人士關注的足籃球場，仍未有解封安排。

自本港在7月爆發第3波新冠肺炎疫情後，康文署在7月15日起關閉轄下足球場、籃球場、體育館、泳池等運動場所近兩個月，令一眾體育教練生計因場地限制而大受影響。政府今午宣布進一步放寬防疫措施，康文署在晚上公布更多解封詳情。

康文署陸續重開戶外康樂設施，惟不包括足籃球場。（資料圖片）

康文署在新聞稿列出本周五起重開的戶外康樂設施，包括極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池、單車設施、戶外羽毛球場、戶外乒乓球枱、健身設施、卵石徑、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣，以及運動場（用作田徑訓練）。

周四起重開體育館 禁團體作賽

除了戶外場所，室內康樂設施亦將在9月17日（周四）重開，包括體育館主場（只限羽毛球場）、壁球場、乒乓球室、草地滾球場、高爾夫球發球道、網球場、香港單車館單車賽道、室內緩跑徑、舞蹈室、健身室、桌球枱、體操訓練場、運動攀登設施等。

康文署會在重開的康樂設施採取特別措施，包括限制球場逗留人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，以隔球道方式開放設施。此外，該署會在場地擺放消毒地毯、提供酒精搓手液及加強清潔措施等。

【部分重開康文署設施】

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泳池、足籃球場仍暫停開放

而其他陸上及水上康樂場地、取消期間舉行的康樂及體育活動仍暫停開放，直至另行通告，設施包括隊際活動場地如足球場及籃球場、兒童遊樂設施、燒烤爐、公眾游泳池及泳灘等。

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